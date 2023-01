Guai per Francesco Totti? Presunti controlli su operazioni bancarie sospette

Questa volta per Francesco Totti la faccenda è davvero seria: arriva l'esame dell'antiriciclaggio

Questa volta per Francesco Totti non ci sono problemi legati al gossip ma sembra che l’ex calciatore sia all’esame dell’Antiriciclaggio. E’ il quotidiano La Verità a fare una ricostruzione di quanto sarebbe accaduto e non parla della complicata separazione tra Totti e Ilary Blasi né del Capodanno 2023 tra Miami e la crociera con Noemi Bocchi e i figli. L’ex capitano della Roma sarebbe coinvolto in operazioni bancarie sospette, operazioni segnalate dagli addetti dell’Antiriciclaggio. Si parla di presunti controlli, ci limitiamo a riportare la notizia, si tratta al momento di ipotesi, niente di confermato e magari anche le ricostruzioni legate a questo dovevano restare chiuse lì in quei documenti, le ricostruzioni che riportano di un prestito. Da lì l’inizio di tutto con i relativi controlli effettuati.

Problemi per Francesco Totti?

Sembra che in questa attività “il nome di Totti comparirebbe attraverso l’esame di due conti e operazioni legate a casinò di Montecarlo, Londra e Las Vegas” come riporta anche La Gazzetta. “Permangono forti dubbi in merito alla reale destinazione del denaro inviato alle varie case da gioco internazionali” in base a quanto scrivono gli esperti dell’Antiriciclaggio e riferito da La Verità.

Per Francesco Totti il 2023 inizia davvero male o forse lui era già a conoscenza di tutto questo ma non si preoccupa di nulla perché sa di potere chiarire tutto. In ogni caso adesso è in crociera con la sua nuova famiglia allargata, con la sua nuova compagna, con tutti i figli di entrambi, con gli amici che stanno vivendo da vicino la loro storia d’amore.

Di certo in questo periodo per Francesco Totti i problemi non mancano, ma se della separazione e le relative difficoltà nell’affrontare il divorzio con l’ex moglie, Ilary Blasi, lui ne ha parlato fin troppo in una lunga intervista, questa volta le notizie sono trapelate.