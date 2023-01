La mamma di Antonino Spadaccino ha l’Alzheimer: “Sono il suo caregiver”

Nello studio di Verissimo Antonino Spadaccino parla della sua mamma e racconta dell'Alzheimer

E’ tornato a parlare del suo rapporto con la mamma Antonino. Lo ha fatto nella puntata di Verissimo del 7 gennaio 2023 il cantante. Con Silvia Toffanin ha parlato di questi ultimi anni parecchio più complicati. Antonino Spadaccino infatti ha spiegato che la sua mamma soffre di Alzheimer e purtroppo la situazione è peggiorata durante questi anni di pandemia. Non è la prima volta che ne parla. Antonino aveva spiegato in diverse interviste, mentre partecipava a Tale e quale show, della situazione della sua mamma. E aveva spiegato anche nello studio di Oggi è un altro giorno, di essere fiero di essere il caregiver della sua amata mamma.

Antonino Spadaccino a Verissimo parla della sua mamma

Antonino, ha parlato a Verissimo di quello che succede in questo periodo: “Durante la pandemia di Covid la sua situazione si è aggravata. Io conosco bene mia madre, lei è sempre stata predittiva, è sempre stata un po’ maga. Quando ho visto che a poco poco la sua energia si sgretolava, mi sono preoccupato. “

Il cantante, parlando con Silvia Toffanin ha spiegato: “Ho trovato il modo per non farle vivere questa cosa come una colpa. L’Alzheimer non è una passeggiata né per chi lo vive, né per chi sta intorno alla persona malata: di sicuro, l’amore, la presenza, la tenacia e il coraggio riescono a riaccendere dei ricordi. Ecco perché è tanto difficile, ma ci sono anche dei momenti in cui torna a essere lei e ti si riaccende il cuore. È bellissimo, non ci sarà mai qualcuno di fianco a mia madre che non sia io. Devo essere io”. Silvia Toffanin si è complimentata con il cantante per il suo essere davvero, un figlio unico e speciale.

Spadaccino ha anche spiegato che la musica aiuta tanto la sua mamma a ricordare. Il papà le mette delle canzoni che hanno amato e lei, ricorda quei momenti speciali e torna a essere mamma e moglie.