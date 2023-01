Andrea Piazzolla provato ai funerali di Gina Lollobrigida, distante dal figlio e nipote della diva

Andrea Piazzolla provato nella chiesa per i funerali di Gina Lollobrigida, distante dal nipote e il figlio dell'attrice

Andrea Piazzolla arriva presto nella chiesa degli artisti per i funerali di Gina Lollobrigida. E’ provato, è evidente, chiuso nel suo dolore riceve gli abbracci e le condoglianze di chi frequentava Gina Lollobrigida, di chi è rimasto accanto all’attrice fino alla fine. Andrea Piazzolla si scusa ai microfoni di Storie Italiane, chiede perdono, non riesce a dire nulla, forse non vuole dire nulla. Conferma che ha scelto di non essere ieri al Campidoglio alla camera ardente allestita per Gina Lollobrigida ma alla domanda non aggiunge altro, è presente oggi per l’ultimo addio, come aveva già annunciato, oggi avrebbe stretto i denti per lei. Le motivazioni dell’assenza al Campidoglio le aveva già dette, sentiva che quelle non erano le volontà dell’attrice che ha amato come una madre, sapeva che lei non voleva accanto alla sua bara chi invece è rimasto, primo tra tutti ovviamente Rigau, l’ex marito spagnolo. Andrea Piazzolla subito dopo la morte di Gina Lollobrigida ha però anche puntato il dito contro il figlio Milko e il nipote Dimitri, colpevoli secondo lui di non averle chiesto scusa nemmeno mentre stava morendo, colpevoli di esserci solo adesso che lei non c’è più. L’ormai ex assistente di Gina Lollobrigida sa bene che ha i riflettori puntati addosso, non tutti sono dalla sua parte, c’è chi pensa possa essere in parte colpevole dell’allontanamento tra la diva e il figlio.

Andrea Piazzolla distante dal figlio di Gina Lollobrigida

Non c’è pace per la Lollobrigida nemmeno nel giorno del suo funerale, restano ben distanti l’uno dall’altro il figlio Milko e l’assistente Andrea Pezzolla. Milko è l’unico ad essere rimasto tutto il tempo nella camera ardente fino a quando la baia di sua madre è stata trasportata nella chiesa degli artisti per il funerale. Dal Campidoglio a Piazza del popolo lui era solo, oggi non c’è Rigau, non c’è più.

Andrea Piazzolla ha perso la persona di cui si è preso cura per 12 anni e che gli ha cambiato la vita. Milko ha perso sua madre. Dimitri ha perso la sua amata nonna, lui è così giovane, arriva in chiesa prima del padre, da solo, si siede in prima fila in attesa del feretro in chiesa, distante da Andrea Piazzolla che siede in seconda fila, distante.