Andrea Piazzolla voleva donare un rene a Gina Lollobrigida: “Le avrei dato la mia vita”

Le lacrime di Andrea Piazzolla a Domenica IN per Gina Lollobrigida: le avrebbe donato un rene se solo avesse potuto salvarle la vita

E’ distrutto Andrea Piazzolla ma vuole ricordare con amore e con affetto Gina Lollobrigida. Parla al presente di quella che per lui è stata una persona speciale, la più importante. Non riesce a pensare che sia morta. Non ci voleva credere quando i medici gli hanno detto che non c’era più nulla da fare. Dopo la caduta e la rottura del femore, la Lollobrigida si era ripresa, cercava anche di camminare con il deambulatore ma poi purtroppo, ci sono state delle complicazioni cardiache e le condizioni dell’attrice si sono aggravate. Il 31 dicembre tutto è peggiorato: Gina ha smesso di mangiare e non voleva più bere. Andrea Piazzolla racconta che insieme ai medici di Gina ha cercato di fare tutto il possibile perchè non avrebbe mai voluto che la Lollobrigida perdesse la vita. Fino all’ultimo momento ha lottato, fino all’ultimo ha cercato una cura, un rimedio, un ospedale. E ha anche pensato di poter donare un rene a Gina. Oggi a Domenica IN, il 22 gennaio 2023, Andrea ha spiegato come sono state le ultime ore di vita di Gina Lollobrigida.

Il racconto degli ultimi giorni di vita di Gina Lollobrigida

Il collaboratore di Gina Lollobrigida ha spiegato che le condizioni di Gina si sono aggravate, un po’ per il problemi di cuore, un po’ perchè aveva smesso di nutrirsi e di bere. I medici quindi avevano suggerito di fare una tac e forse, è stata questa la causa di tutto. “Io avevo chiesto di fare una tac senza contrasto ma è stata fatta con il contrasto e pare che questo abbia causato dei problemi ai reni a Gina. Quando mi hanno detto che non c’era altro da fare, che il problema ai reni non si poteva in nessun modo risolvere, ho cercato una soluzione” ha spiegato Piazzolla. Ma è stata Mara Venier a dire che Andrea avrebbe voluto donare un rene. “Io per Gina avrei dato la mia stessa vita, avrei dato i miei anni pur di avere ancora Gina al mia fianco, la sua è stata una vita così speciale, meritava di stare ancora con noi” ha continuato in lacrime Piazzolla.

Ha cercato in tutti i modi di trovare una soluzione, di convincere i medici ma quando ha capito che a Gina restavano solo poche ore di vita, l’ha abbracciata, si è scusata per le sofferenze che le sono state causate.