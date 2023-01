Harry in tv mostra la collana rotta da William

Harry e William sembrano molto lontani da una riappacificazione: l'ultimo gesto del marito di Meghan Markle non lascia dubbi

Non si ferma Harry, ha deciso di continuare a raccontare la sua verità a qualsiasi costo. E non sembra per nulla interessato a quanto pare, a trovare modo di fare pace con William anzi. Dopo aver raccontato molto del loro rapporto e di come dopo l’arrivo di Meghan nella sua vita, tutto sia cambiato, Harry continua nelle sue interviste ad aggiungere dettagli rispetto a quello che ha raccontato in Spare, l’autobiografia che tutti nel Regno Unito hanno letto ( e moltissime persone in tutto il mondo). Se i sudditi di Re Carlo, sono quasi tutti dalla parte della famiglia reale, in America le cose stanno in modo diverso visto che Harry e Meghan sono apprezzatissimi. E proprio dagli States arriva l’ultima intervista di Harry che di certo farà molto discutere, intervista durante la quale il marito di Meghan Markle ha mostrato al mondo intero la collana che William, gli avrebbe rotto durante il loro litigio.

L’intervista di Harry al The Late Show

Harry, durante il seguitissimo «The Late Show» ha mostrato al pubblico due placchette rettangolari e una rotonda, tenute insieme da un cordino nero. Davanti ai riflettori Harry ha spiegato che quello era il ciondolo-trofeo che viene citato all’interno della sua nuova biografia, «Spare». «Nel libro racconti che, nel corso di una lite, tuo fratello William ti ha rotto una collana» gli ha detto il presentatore Stephen Colbert. «Di quale collana si tratta?». Pronta la risposta dell’ex principe che mostrando la collana al collo ha detto: «Eccola qui, ora è stata riparata». E ancora: «Sopra ci sono incisi i battiti del cuore dei miei figli, è un regalo di mia moglie». «Oh, vedo il cardiogramma inciso lì» ha risposto il conduttore che ha mostrato quindi al pubblico l’immagine di Harry e della sua collana.

Un gesto che non tutti hanno apprezzato visto che Harry voleva forse insinuare qualcosa, mostrando quella catenina rotta ed evocare magari, l’immagine di William che lo aggredisce.