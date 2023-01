Il racconto shock di Harry: “William mi ha preso per il collo, lividi sulla schiena”

Sono violentissime le accuse di Harry al principe del Galles. William lo avrebbe preso per il collo e spinto a terra durante una lite e non solo

La famiglia reale torna a tremare. Che Harry non avesse risparmiato aneddoti e racconti nella sua autobiografia “Spare” era cosa chiara, ma le anticipazioni, trapelate in queste , e pubblicate sulla stampa di tutto il mondo, lasciano senza parole. Spare, l’autobiografia firmata del principe Harry promette di creare nuovi imbarazzi nella famiglia reale. E se il buongiorno si vede dal mattino, dobbiamo ammettere che questa volta, a differenza del documentario, i racconti di Harry, fanno davvero preoccupare la famiglia reale. Pare infatti, stando a quanto si legge nelle prime anticipazioni pubblicate e diffuse dal The Guardian, che Harry abbia lanciato un forte attacco a suo fratello William, raccontando che cosa sarebbe successo davvero tra di loro. Un litigio in particolare, durante il quale, William avrebbe fatto del male a suo fratello. Se nel documentario di Netflix, Harry aveva parlato di un momento di forte tensione con suo fratello, di urla, nel suo libro invece, aggiunge dettagli. E’ il 2019 quando William, secondo quanto racconta Harry, lo afferra per il collo e lo butta a terra in modo violento.

Uscirà tra poche ore il libro, che già nel titolo, ha tutto un programma. “Spare” (in italiano è tradotto come “Spare – Il minore”; ma in inglese il senso è “la ruota di scorta“, ruolo tradizionale del fratello minore in caso qualcosa succedesse al primogenito), di cui il quotidiano “Guardian” ha ottenuto una copia. E le prime anticipazioni diffuse oggi dai media britannici, lasciano davvero tutti sconvolti.

Il litigio tra William ed Harry

Tutto sarebbe iniziato da una discussione che aveva come tema Meghan Markle. William avrebbe definito Meghan “difficile, “scortese” e “urticante”, descrizione secondo Harry ripresa dai tabloid britannici. Lo scontro si acui’, prosegue il duca di Sussex, raccontandone i dettagli, finche’ William “mi acchiappò per il collo, strappandomi la collana, e… Mi gettò per terra”. Harry cadde sulla ciotola del cibo per il cane che si spaccò procurandogli una lesione alla schiena. William tornò poi indietro a scusarsi, chiedendo al fratello di non dire nulla alla moglie Meghan che però se ne accorse vedendo i lividi sulla schiena del duca di Sussex.

Questa sarebbe solo una delle tante storie che Harry ha deciso di raccontare in una autobiografia che potrebbe lasciare il mondo sconvolto.