Andrea Piazzolla ha un figlio adolescente a cui non paga gli alimenti?

Si scopre che Andrea Piazzola ha anche un figlio adolescente a cui non paga gli alimenti

Inevitabilmente adesso si scava anche nella vita di Andrea Piazzolla, l’ex assistente di Gina Lollobrigida, ma che lui abbia un figlio adolescente non è un segreto. Tutto il resto adesso rientra però nel vortice di gossip e polemiche. Andrea Piazzolla ha sempre parlato poco della sua vita privata, molto di più del suo legame con Gina Lollobrigida. Tutti sanno che ha una figlia di due anni, di nome Gina, e una compagna che piaceva molto all’attrice. Ricordiamo una battuta della Lollobrigida quando a Domenica In Mara Venier le chiese se la compagna di Andrea le piacesse: “Questa sì!”. A chi si riferiva, chi non le piaceva? Il Corriere della Sera spiega il motivo per cui Piazzolla è stato citato in giudizio per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per il figlio nato nel 2009. Andrea Piazzolla era 20enne, conobbe Sara Urriera, proprietaria di ina gelateria, da lì iniziò la loro storia d’amore.

Andrea Piazzolla chiese a Sara di abortire?

Dopo i primi mesi di relazione nel gennaio del 2009 Sara resta incinta, sembra fossero entrambi contenti, che volessero sposarsi. A marzo Piazzolla conosce Gina Lollobrigida e a lei presenta anche la sua compagna ma poco dopo Andrea cambia idea, non vuole più il figlio ma Sara si rifiuta di abortire. A settembre nasce il bambino ma la coppia non esiste più. Andrea Piazzolla è invece sempre più presente nella vita di Gina Lollobrigida e nel 2015 si trasferisce da lei.

Nel 2016 la Urriera chiede al padre di suo figlio di prendersi le sue responsabilità ma il Corriere riporta che lui nega di essere il padre. Inizia la battaglia giudiziaria che si è conclusa nel 2021 con il riconoscimento della paternità di Andrea Piazzolla. E’ da soli due anni che suo figlio porta il suo cognome. Il giudice aveva anche stabilito che gli avrebbe dovuto versare 300 euro al mese ma sembra che non l’abbia mai fatto. E’ violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Sembra che la giustificazione sia che Andrea Piazzolla si dichiara indigente. Ma Piazzolla ha anche dichiarato che rinuncia al patrimonio di Gina Lollobrigida, che la sua parte andrà tutta nel fondo che l’attrice aveva già aperto per la tutela dell’arte, delle sue opere e non solo. Che storia complicata!