Bianca Balti sconvolta dopo un messaggio corre a scuola dalla figlia

Bianca Balti è ancora in lacrime, sconvolta mentre racconta del messaggio ricevuto dalla scuola di sua figlia Mia

Sono state ore terribili per Bianca Balti che sconvolta ha raccontato tutto sui social mostrando la sua disperazione per sua figlia. La sua bambina, Mia, era a scuola, Bianca Balti era tranquilla, si stava occupando della sua giornata ma all’improvviso ha ricevuto un messaggio dalla scuola. La scuola di sua figlia avvisava i genitori che i bambini erano stati tutti chiusi in classe. Un pericolo a scuola aveva costretto i responsabili dell’istituto a prendere provvedimenti, a mettere in salvo gli alunni. Cosa era successo, perché a scuola c’era la polizia, perché i bambini e la figlia di Bianca Balti erano stati chiusi in classe? E’ il lato negativo di vivere in America, lo racconta la modella mentre è in auto, in lacrime, ancora sconvolta.

Bianca Balti in lacrime per sua figlia

“La scuola ha mandato un messaggio dicendo che a causa di attività della polizia nell’area della scuola di Mia i bambini erano tutti chiusi in classe, erano tutti stati chiusi in classe” il cuore di Bianca Balti in quel momento si è fermato, le è sembrato di impazzire, di scoppiare. Lo racconto solo quando tutto si è sistemato ma è ancora sconvolta, deve sfogarsi, tirare fuori il terrore vissuto e lo fa con i suoi follower.

Racconta che per fortuna non è successo niente ma non riesce a smettere di pensare alla sua bambina che ha solo 7 anni e che era a scuola serena ma all’improvviso spaventata ha sentito suonare l’allarme e con tutti gli altri ha iniziato a correre per andare in classe, lì li hanno poi chiusi a chiave.

Fuori dalla scuola c’era un uomo armato, era con la pistola, l’allarme è scattato subito. Troppe volte abbiamo ascoltato notizie di stragi nelle scuole, fuori da istituti negli Stati Uniti.

Bianca Balti ha messo tutti in ansia, poi ha spiegato: “Mi ha detto: ‘C’era qualcuno con una pistola nel quartiere e allora ci siamo chiusi in classe’. Triste ma meglio così. La mia paura era pensarla terrorizzata in classe senza la mamma. Ma lei stava bene”. La piccola Mia era tranquilla, non ha avuto paura, almeno non quanto ne ha avuto la sua mamma.