Roby Facchinetti si sfoga sui social: “35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita”

Rompe il silenzio sui social Roby Facchinetti dopo la rapina subita

E’ difficile provare anche solo a immaginare che cosa si possa sentire quando hai delle persone in casa tua, entrate in modo illegale che ti puntano contro delle armi. E non per la paura di quello che potrebbero portare via, perchè gli oggetti si ricomprano, ma per quello che non potrai mai dimenticare. Lo spiega sui social Roby Facchinetti, poche ore dopo la pubblicazione della notizia sul Corriere della sera. Rapina a mano armata nella villa del cantante dei Pooh mentre la famiglia era in casa. Per chiunque subisca qualcosa del genere, è quasi del tutto impossibile dimenticare che davanti al divano dove di solito guardi la tv, qualcuno ti ha puntato una pistola chiedendo di aprire la cassaforte. Facchinetti ha voluto rassicurare tutti i suoi fan, molto scossi da quello che è accaduto e preoccupati. Ha deciso di scrivere un breve messaggio sui social Roby Facchinetti, per spiegare come sta.

L’amaro sfogo di Facchinetti sui social dopo la rapina in villa

“Cari amici, riguardo me e la mia famiglia. Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita” queste le prime parole di Roby Facchinetti sui social, ed è più che normale pensare che sia stato davvero tutto drammatico.

Il cantante dei Pooh ci ha tenuto a tranquillizzare tutte le persone molto preoccupate. Questa mattina la figlia di Facchinetti aveva parlato al Corriere , narrando chiaramente di un momento difficile per la sua famiglia. Parole che hanno destato non poca preoccupazione in tutte le persone che seguono sempre con amore i Pooh e Facchinetti.

“Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene.Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando. Un abbraccio Roby” ha concluso il cantante.

Tantissimi i messaggi di affetto ricevuti: “Caro Roby sono sconvolta e mi dispiace immensamente per tutto lo spavento, il dolore e la rabbia che avete potuto provare e mi fa piacere di sapere che state tutti bene. Maledetti delinquenti, spero che li prendano presto e li mettano in galera, l’unico posto dove meritano di stare!!!! Vi sono tanto vicina con tutto il mio un abbraccio fortissimo.” E un altro: “Forza Roby. Vi auguro di potervi mettere alle spalle presto questo brutta esperienza. I miserabili si accontentano delle cose materiali, voi avete il sostegno dell’amore di chi vi segue da sempre. Un abbraccio.” Marco scrive: “Non vi auguro che possiate dimenticare presto, in quanto una simile esperienza non si dimentica mai, ma che possiate ritrovare prima possibile la vostra pace e serenità. Che non si sia fatto male nessuno è la cosa più importante.Un abbraccione a tutta la famiglia”.

Durissimo è stato invece lo sfogo di Francesco Facchinetti che ha raccontato di aver deciso di andare a vivere lontano dall’Italia, non sentendosi più sicuro in questo paese.