Dopo la rapina in villa parla la figlia di Facchinetti: “Momento non facile”

Momenti drammatici per Roby Facchinetti e la sua famiglia, la rapina in villa ha turbato il cantante. Parla sua figlia: momento non facile

Non ha voluto rilasciare dichiarazioni Roby Facchinetti dopo quello che è successo domenica sera, anzi. La sua famiglia ha cercato di tenere il massimo riserbo sui fatti ma poche ore fa, la notizia è trapelata. E’ il Corriere della sera a raccontare alcuni dettagli di quanto è accaduto domenica, quando Facchinetti era in casa con sua moglie e suo figlio e una banda di criminali armati è entrata in villa per una rapina. Facchinetti non ha la voglia e la forza di commentare, è sua figlia Giulia a rilasciare delle brevi dichiarazioni alla stampa, spiegando che la sua famiglia vive un momento non facile. E come potrebbe essere il contrario. Quando ti ritrovi nella tua casa, nell’intimità della tua abitazione degli estranei che ti puntano contro delle armi, non puoi che essere scioccato da quanto vissuto.

Qui la ricostruzione della rapina in villa

Momento non facile per Facchinetti dopo la rapina in villa

E’ il Corriere della sera a raggiungere la figlia del cantante dei Pooh, che prima di questa notte da incubo si stava preparando in modo sereno per il suo ritorno a Sanremo. Come detto in precedenza, non è il cantante a parlare, per il momento non se la sente di farlo. A rispondere ai giornalisti è la figlia minore Giulia, 31 anni, che a Bergamo gestisce un centro wellness: «Non è gossip, questo», spiega al telefono ai giornalisti del Corriere che le hanno chiesto un commento su quello che è successo domenica, nella villa di Bergamo della sua famiglia. Giulia Facchinetti commenta. «È successa una cosa veramente grave e noi non possiamo dire nulla. Anzi — aggiunge —, ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti, visti gli impegni lavorativi di papà. Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui».

La figlia di Facchinetti si riferisce agli impegni di suo padre a Sanremo. Il cantante infatti sarà impegnato sul palco dell’Ariston con i Pooh. Sicuramente l’affetto della sua famiglia musicale e del pubblico saranno utili per superare questo momento difficile e complicato.