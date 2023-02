Sharon Stone distrutta, è morto anche il fratello

E' morto il fratello di Sharon Stone, sconvolta conferma la notizia, dolore su dolore per l'attrice

E’ morto il fratello di Sharon Stone, ed è un altro dolore immenso che colpisce l’attrice. Ancora una volta Sharon Stone racconta tutto ai suoi follower, è sui social che arriva la sua disperazione. La conferma che il suo amato fratello è morto, che Patrick Joseph Stone non c’è più, a portarlo via domenica scorsa è stata una malattia cardiaca. E’ drammatico il video che la Stone ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La diva di Hollywood conferma “E’ vero, ho perso mio fratello” cerca di trattenere le lacrime ma poi è così difficile non mostrare quel dolore, non dire a tutti che è sconvolta. Un video per ringraziare tutti per l’affetto e il sostengo che sta ricevendo ma è anche il racconto di una famiglia distrutta. Il fratello di Sharon Stone aveva 57 anni, era il fratello minore, è morto a seguito di un infarto, sapevano che avesse dei problemi di salute ma non si aspettavano di certo la sua morte così improvvisa.

Il fratello di Sharon Stone era il papà del piccolo River morto a un anno

La morte del fratello è per Sharon Stone l’ennesima tragedia da affrontare con la sua famiglia. Famiglia che era già stata sconvolta dalla morte del piccolo River, era il 2021. Ricorderete il nipotino dell’attrice intubato in ospedale, la richiesta di Sharon di pregare per lui. Quelle preghiere non sono bastate, il bimbo morì poco dopo, aveva solo un anno, era suo nipote, era il figlio di Patrick Joseph. La famiglia decise di donare gli organi del piccolo River, un aiuto che è servito non solo a chi ha salvato la vita ma anche alla famiglia dell’attrice per tentare di dare un senso al quel dramma.

Poi l’ictus della madre su Sharon Stone, altra richiesta di aiuto e supporto sui social, fino alla recente diagnosi di tumore per l’attrice; cancro scoperto solo dopo un secondo parere medico. Oggi la diva è sconvolta, disperata per tanto dolore, pensa alla moglie del fratello, ai figli che ha lasciato troppo presto.