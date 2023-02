L’attacco di Giulia Salemi al cast di Mare Fuori: “Se la tirano troppo, anche meno”

E' durissimo l'attacco di Giulia Salemi a tutti gli attori di Mare Fuori 3: ecco che cosa ha detto oggi in radio

E’ diventato virale un frame del programma radiofonico di Giulia Salemi su Radio 101. La bella influencer, parlando di gossip e non solo, questo pomeriggio ha fatto arrabbiare, e non poco, tutti i fan di Mare Fuori. Il motivo? La Salemi ha raccontato la sua personale impressione, dopo aver incontrato gli attori della serie in occasione del Festival. Erano insieme in aereo e Giulia non è rimasta particolarmente impressionata, almeno degli attori, i maschietti di Mare Fuori 3. Lo ha spiegato parecchio indispettita in diretta in radio, dicendo che a lei la gente che se la tira non piace proprio e quando ha ha incontrato gli attori di Mare Fuori ha avuto proprio questa impressione. “Anche meno” ha detto Giulia, ricordando che hanno solo fatto una fiction, non hanno salvato delle vite umane. “Io proprio non sopporto la gente che se la tira, i li ho incontrati in aereo…se la tirano in un modo…Ma con tutto il bene…Tu te la puoi tirare con 40 anni di carriera non con una serie alle spalle. Voglio precisare però che le ragazze sono state molto carine” ha aggiunto Giulia. Ovviamente le parole di Giulia hanno fatto il giro del web non convincendo molto i fan di Mare Fuori che raccontano della grande disponibilità di tutti gli attori, sia a Sanremo che in altre occasioni. Giulia può avere comunque avuto la sua impressione e ha raccontato quello che rappresenta un suo pensiero, il che non significa che sia il verbo!

Le parole di Giulia Salemi contro il cast di Mare Fuori 3

Vi mostriamo quindi il video con le parole di Giulia Salemi in modo che possiate anche capire quello che è stato il tono del racconto fatto dall’influencer .

Giulia che spilla sul cast di Mare Fuori dicendo che se la tirano manco salvassero vite mi mancava 🤣💀 #MareFuori3 pic.twitter.com/1cmsGLQ0ia February 16, 2023

C’è anche chi suo social ha ironizzato su questa faccenda commentando: “Non mi interessa… se la possono tirare perchè C STA O MAR FOR e noi muti.” A questo punto, caso chiuso.