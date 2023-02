Sinisa Mihajlovic: è il suo compleanno, le parole della moglie

Oggi è il compleanno di Sinisa Mihajlovic, gli auguri di sua moglie che continua a giustificarsi perché continua a vivere anche dopo la sua morte

Oggi è il compleanno di Sinisa Mihajlovic, oggi avrebbe compiuto 54 anni, oggi è un giorno difficile per la sua famiglia, per sua moglie. Arianna Mihajlovic fa gli auguri di buon compleanno al suo Sinisa, sceglie una foto ma la pubblica sia a colore che in bianco e nero. E’ immenso il dolore che Arianna Rapaccioni porta dentro ma deve anche preoccuparsi delle critiche che riceve. Avrebbero forse voluto vederla sempre vestita di nero, sempre più magra, sempre più chiusa in casa che mostra le lacrime per la morte di suo marito? La moglie di Mihajlovic deve continuare a vivere la sua vita, ha una famiglia che la ama e che ha bisogno di lei, dei suoi sorrisi, dei suoi colori. Non ha bisogno di scrivere parole struggenti ma continua anche a giustificarsi perché indossa abiti colorati, perché ama truccarsi.

Arianna Mihajlovic, gli auguri al suo Sinisa

“Buon Compleanno in Paradiso” scrive Arianna mostrando quella foto che ripropone a colori e in bianco e nero. Non ha bisogno di dire altro, cosa potrebbe dire. I colori di quando erano ancora insieme e insieme lottavano contro la malattia di Mihajlovic, poi il bianco e il nero, tutto è cambiato nella sua vita, suo marito non c’è più. Chissà che festa avrebbero organizzato oggi per lui.

Ieri Ariana ha pubblicato una delle sue foto mentre usciva di casa indossando qualcosa di rosso, la moda le sta dando una mano a superare questo periodo terribile. Di critiche ne ha ricevute tante, è lei risponde: “Oggi indosso il mio colore preferito ed esco di casa dopo aver fatto la brava mamma, la brava nonna e portando Sinisa nel mio cuore …….Perché nonostante il dolore io LA VITA LA AMO e non voglio perdermi nemmeno un istante di ciò che mi riserverà”.

E’ ammirevole la sua forza. Ieri sua figlia Viktorija ha festeggiato il suo compleanno, 26 anni, il primo senza il papà: “Grazie a tutti i miei amici, ai miei fratelli, mi avete fatta sorridere, divertire

fatta sentire amata in un compleanno diverso. Al mio cuore manca un pezzo ma voi, per qualche ora, lo avete alleggerito. Grazie” ha scritto Vicky pochi minuti fa.

Anche Virginia ha scelto una foto per fare gli auguri in cielo al suo papà, una foto di quando era bambina: “Auguri amore della mia vita. Ovunque tu sarai io sarò. E non saremo mai distanti. Fino a lassù papà, fino all’infinito”.