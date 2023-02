L’addio di Totti a Maurizio Costanzo in forma privata per poi partire per la settimana bianca

Totti assente ai funerali di Maurizio Costanzo ma forse il motivo non è la settimana bianca con Noemi e i figli

Francesco Totti ha già salutato per l’ultima volta Maurizio Costanzo, non sarà ai funerali a Roma. Totti è partito per la settimana bianca, è già sulla neve con i figli e con Noemi Bocchi. Il suo addio a Maurizio Costanzo è stato in forma privata, all’ex calciatore è stato concesso l’ingresso in clinica subito dopo la morte del giornalista. L’ex capitano della Roma sembra abbia salutato Costanzo venerdì scorso, che si sia recato direttamente alla camera ardente della clinica. Ricordiamo che quel giorno la giornalista de La via in diretta che si trovava davanti alla clinica romana aveva raccontato di avere visto alcuni volti noti della televisione arrivare per dargli l’ultimo saluto ma che a loro non era stato concesso l’ingresso, riservato solo alla famiglia. Così l’ex numero 10 della Roma ha già salutato Maurizio in forma privata, l’ha fatta come uno di famiglia. Tra loro c’è sempre stata un’amicizia speciale.

Francesco Totti assente ai funerali di Maurizio Costanzo

Dunque, Totti oggi non sarà a Roma, non sarà presente ai funerali di Maurizio Costanzo che si celebreranno alle 15 nella chiesa degli artisti in Piazza del Popolo. Francesco Totti è con la compagna e con i loro figli, sono partiti per la settimana bianca e sono già a Madonna di Campiglio. Sono state Chanel Totti e Noemi Bocchi a pubblicare tra le storie di Instagram le immagini del paesaggio innevato, dall’albergo scelto. Già ieri sera le prime foto, poi questa mattina il risveglio che incanta mentre la neve scende.

L’ex calciatore della Roma non ha pubblicato ancora niente sul suo profilo social, forse anche in segno di rispetto per una persona a lui così tanto cara che non c’è più. Qualcuno però pensa che Francesco Totti potrebbe avere accompagnato la compagna e i figli e poi avere fatto ritorno a Roma per essere presente in chiesa, quindi ripartire per godersi la vacanza. Magari non è nemmeno partito e ha programmato di raggiungere solo dopo il funerale di Costanzo la sua famiglia. C’è ancora un’altra ipotesi della probabile assenza di Totti, la più saggia, che lui non ci sarà per dare spazio a Ilary Blasi ed evitare che un momento così doloroso e solenne possa diventare altro.