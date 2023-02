Antonella Clerici abbraccia Maria ma non sarà ai funerali di Maurizio Costanzo

Antonella Clerici è molto dispiaciuta, non potrà essere ai funerali di Maurizio Costanzo

In tantissimi oggi saranno presenti ai funerali di Maurizio Costanzo ma tra i volti noti non ci sarà Antonella Clerici. Lo spiega ad inizio puntata di E’ sempre mezzogiorno. E’ addolorata come tutti e come tanti oggi avrebbero voluto dare il suo ultimo saluto a Maurizio Costanzo, essere presente con gli altri colleghi e gli altri amici in chiesa a Roma per l’addio a lui e un abbraccio vero a Maria De Filippi. Antonella Clerici inizia spesso la puntata del lunedì di E’ sempre mezzogiorno raccontando del fine settimana, di ciò che ha fatto, più che altro delle emozioni vissute. Questa volta è tutto molto triste: “Il fine settimana che è appena passato è stato per me, ma penso per tutti voi, un weekend dalle emozioni forti e anche un po’ contrastanti. Ci ha lasciato, come tutti sapete e ho avuto modo già di ricordarlo venerdì, Maurizio Costanzo”. In sottofondo la canzone che tutti conosciamo, Se telefonando, un brano che oggi appare diversa, non è più solo una struggente canzone d’amore. E’ Fiorello che questa mattina l’ha dedicata a Maurizio Costanzo, all’amico che non potrà più rivedere e Antonella Clerici pensa a quella telefonata di addio che non potrà mia fargli.

Antonella Clerici assente ai funerali di Maurizio Costanzo

“Questa è per me una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo, ogni volta glielo dicevo che è meravigliosa. Scritta da lui e cantata dalla grandissima Mina che ha veramente un significato per tutti gli amici che in questo momento vorrebbero telefonargli per dargli un addio ma non è più possibile. Peccato tra l’altro non potergli dare personalmente l’ultimo saluto perché la distanza non me lo permette”.

Antonella Clerici è dispiaciuta, spiega che va in onda in diretta ed evidentemente non è stato possibile organizzare diversamente la puntata di oggi, registrarla. “Siamo in diretta da Milano e sapete che poi alle 15 ci saranno appunto in diretta su questa rete i funerali, proprio per dargli un ultimo saluto, per permettere a tutte le persone che lo amavano di salutarlo un’ultima volta”. Lei non ci sarà e nel salutare Maria De Filippi e la famiglia di Maurizio Costanzo gli occhi diventano sempre più lucidi: “Un abbraccio forte a Maria, naturalmente poi a tutti i suoi figli, a Saverio, Camilla e Gabriele l’abbraccio non solo personale ma di tutto lo studio, lo staff di E’ sempre mezzogiorno”.