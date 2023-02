Maria De Filippi in clinica da Maurizio mattina e sera, aveva solo un “problemino fastidioso e non grave”

Maria De Filippi era sempre in clinica da Maurizio Costanzo ma non si aspettava la sua morte

Maria De Filippi appare serena accanto al feretro di Maurizio Costanzo, è lei che deve dare forza in questo momento agli altri, soprattutto al figlio Gabriele. Chi l’ha incontrata confida che è invece scioccata dalla morte di Maurizio Costanzo, perché anche Maria De Filippi non si aspettava una morte così improvvisa. Era da lui ogni mattina e ogni sera, andava in clinica di continuo, anche nelle giornate più intense di lavoro. Una routine che nell’ultimo periodo era cambiata ma niente lasciava immaginare che da un momento all’altro le condizioni di salute di Costanzo sarebbero precipitate. Non c’erano stati particolari allarmi, non c’erano avvisaglie e questo ha sconvolto tutti, i suoi familiari più intimi, gli amici più cari, coloro che avrebbero potuto immaginare ma che invece sono scioccati come tutti e più di tutti. Maurizio Costanzo ricoverato in una clinica romana vicino casa, per un intervento, per quello che viene definito come “un problemino fastidioso”, un’operazione di routine, niente di grave, niente che potesse fare pensare di dire addio al giornalista.

Maurizio e Maria ogni mattina e sera insieme in clinica

Era diventata quella la loro quotidianità. Lo raccontano tutti che Maria De Filippi non smetteva mai di occuparsi e preoccuparsi per suo marito. Lo raccontava ieri Mara Venier a Domenica In che Maria prima di un’intervista a suo marito la telefonava e le diceva cosa avrebbe dovuto: “fallo sedere sulla poltrona, fallo bere…”.

Maria non immaginava che suo marito da quel problema di salute non grave non si sarebbe più ripreso, perché poi è accaduto altro. Nessuno lo sapeva, molti non sapevano nemmeno fosse ricoverato in clinica. Tanti, quelli che sentiva spesso, sapevano che era ricoverato, ma erano anche convinti che l’avrebbero rivisto presto, che sarebbero arrivati altri progetti, altre risate insieme, tanto altro ancora. Invece, oggi il pensiero di tutti è per Maria, che appare così serena ma chi la conosce bene sa che è distrutta. Luciana Littizzetto ha confidato: “E’ come se a Maria avessero strappato il cuore”. Non era pronta, non lo era nessuno.