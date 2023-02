Maria De Filippi crolla solo dopo il funerale di Maurizio Costanzo, è stata forte per lui

E' impossibile non commuoversi nel vedere le immagini di Maria De Filippi dopo il funerale di Maurizio Costanzo

In questi giorni abbiamo visto Maria De Filippi accanto alla bara di Maurizio Costanzo con una forza che pochi riescono ad avere quando la morte porta via una persona così cara. Abbiamo visto Maria De Filippi in Campidoglio nella sala allestita per la camera ardente, pronta a consolare suo figlio Gabriele e ad abbracciare gli amici, i colleghi, i familiari, stringere la mano a tutti, addirittura dire di sì a due selfie. Poco fa l’abbiamo vista in chiesa con lo sguardo coperto dagli occhiali scuri ma presente, composta, anche con un sorriso accennato sulle labbra mentre Don Walter Insero raccontava o svelava qualcosa di Maurizio Costanzo. E’ stata forte sempre, anche quando è arrivata davanti alla chiesa, insieme al feretro di suo marito, accolti entrambi da un applauso lunghissimo. Se durante la messa le è caduta una lacrima, soprattutto quando Camilla ha letto la lettera per il suo papà, Maria De Filippi l’ha asciugata velocemente. Finita la cerimonia, finiti gli abbracci, i saluti, le condoglianze di tutti, Maria è crollata.

Maria D Filippi si appoggia in lacrime a suo figlio Gabriele

Chi non aveva ancora pianto per la morte di Maurizio Costanzo l’ha fatto quando ha visto l’immagine di Maria De Filippi fuori dalla chiesa mentre il feretro veniva di nuovo portato via e in sottofondo c’erano le note del Maurizio Costanzo Show. Altri applausi, altre emozioni ma la consapevolezza che adesso è tutto finito, forse anche la possibilità per Maria di lasciarsi un po’ andare.

Camilla, la figlia di Maurizio Costanzo, nella lettera al padre l’ha confidato tra le righe che quelli erano i suoi ultimi desideri, che in chiesa voleva quell’ultimo saluto di tutti, fino in fondo. Sono stati tutti forti per lui, soprattutto Maria che ha continuato a ringraziare tutti.

Sul sagrato della chiesa degli artisti Maria De Filippi guarda la bara di Maurizio, per la prima volta le labbra la tradiscono, tremano, si appoggia alla spalla di suo figlio Gabriele. Scende i primi gradini e le vanno incontro i suoi ragazzi, i due collaboratori che da sempre le sono accanto. Maria va via in auto, segue Maurizio per il suo ultimo viaggio, ancora una volta e per l’ultima volta in macchine separate, libera di piangere tutto il suo dolore.