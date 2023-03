Maria De Filippi addolorata dalle notizie diffuse sul patrimonio di Maurizio Costanzo

Il dolore di Maria De Filippi per le notizie diffuse del patrimonio di Maurizio Costanzo, lo fa sapere il legale della famiglia

Il giorno successivo ai funerali di Maurizio Costanzo in molti hanno riportato le notizie sul patrimonio di Maurizio Costanzo, sull’eredità da dividere tra Maria De Filippi e i figli. In quelle notizie e titoli non c’era solo il cattivo gusto di parlare di soldi mentre la famiglia piangeva la scomparsa di Maurizio Costanzo ma c’erano anche valutazioni irreali. Maria De Filippi e i figli del giornalista scomparso venerdì scorso smentiscono le informazioni circolate in questi giorni ma la conduttrice fa sapere che è anche sorpresa e addolorata. Dopo tutte le attenzioni riservate al marito non si aspettava saltassero fuori argomenti economici. E’ l’avvocato della conduttrice e della famiglia Costanzo a smentire le notizie circolate negli ultimi giorni, quelle riferite all’eredità del giornalista. Un’eredità da dividere tra i figli Camilla, Saverio e Gabriele e ovviamente la moglie. Tutto così ovvio, non è certo una notizia ma ciò che ha fatto ancora più male a Maria De Filippi è leggere ovunque del patrimonio valutato. Appartamenti, ville, beni intellettuali, senza dimenticare ovviamente la famosa “Se telefonando”; tutto per un valore stimato, ma poi da chi, 70milioni di euro.

Maria De Filippi e la famiglia Costanzo addolorati dalle notizie sul patrimonio di Maurizio

“Notizie false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti, Maria De Filippi è sorpresa e addolorata” fa sapere il legale della famiglia Costanzo e di Maria De Filippi. L’avvocato Pierluigi De Palma lo fa sapere in una nota che possiamo leggere su Repubblica. Smentite le notizie sul patrimonio, sull’eredità, resta il dispiacere: “Maria De Filippi è sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità”.

“La valutazione del patrimonio è immaginifica” fa sapere il legale smentendo del tutto i riferimenti al patrimonio di Maurizio Costanzo e anche la proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia. Ma poi perché alla gente dovrebbero interessare notizie sul patrimonio della famiglia Costanzo, cosa ha lasciato in eredità il giornalista che purtroppo tutti abbiamo perso il 24 febbraio scorso. Di certo la De Filippi non dirà nulla sull’argomento, c’è altro a cui pensare adesso, una mancanza difficile da superare.