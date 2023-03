Luca Salatino preoccupato per l’operazione alla schiena, Soraia è sempre con lui

Luca Salatino è preoccupato per la sua salute, per l'operazione alla schiena

Ci sono delle novità nella vita di Luca Salatino, una bella e una brutta. La brutta è che l’ex vippone ed tronista di Uomini e Donne deve subire un’operazione alla schiena. E’ preoccupato e con lui anche la sua compagna, Soraia Allam Ceruti che non lo lascia solo. La bella notizia è che la coppia convive, Luca Salatino si è trasferito da Roma a Como e la loro vera vita insieme è appena iniziata. Intervista da Uomini e Donne Magazine la coppia ha raccontato le loro ultime settimane insieme. Non c’è stata solo la felicità per la decisione di convivere ma anche la preoccupazione per i problemi di salute di Luca. Salatino non nasconde la sua preoccupazione, questo è un momento difficile. Sa già che non c’è altra strada che quella dell’intervento e infatti le sue ultime storie sono davanti all’ospedale a Roma. Si lamenta che tutti va a rilento, le attese sono lunghe per fare le visite, i controlli necessari.

Luca Salatino e i problemi con la schiena

“Purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema e quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione” ha confidato Luca.

Evita però di pensare solo alle cose negative. E’ uscito dalla casa, a rinunciato a portare a termine il GF Vip perché non riusciva più a stare senza la sua fidanzata. In amore ha vinto ma avrebbe potuto anche vincere il Grande Fratello.

“Io più che un bilancio vorrei fare un annuncio. Mi sono trasferito a Como e da ieri sera conviviamo! Questo penso la dica tutta su come stanno andando le cose e su come sono andate fino a ora” è così che lui ha annunciato l’importante passo già compiuto con la sua compagna.

Soraia al momento non pensa ad altro che alla schiena di Luca, alla sua salute, all’operazione.

“Ha avuto dei problemi abbastanza seri alla schiena e non riusciva a muoversi dal letto. Lì ho capito che non mi interessava di nulla, solo la sua salute. Gli sono stata tanto vicina e non mi è pesato nemmeno un istante” ha confidato lei pronta a sostenerlo adesso ancora di più, perché sta vivendo un momento di fragilità a causa della schiena.