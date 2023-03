Marino Bartoletti in ospedale ringrazia i medici che l’hanno salvato

Marino Bartoletti è in ospedale. Un'altra prova durissima per il giornalista

Marino Bartoletti è in ospedale ma è lui a pubblicare il post dal Sant’Orsola di Bologna, è lui a ringraziare il team che definisce di “meccanici straordinari”: sono i medici e gli operatori che lo seguono dopo il tumore. E’ una lotta che Marino Bartoletti prosegue da anni. Ne parlò per la prima volta a maggio del 2021, nello studio di Oggi è un altro giorno, con estremo pudore, quando già aveva iniziato le cure ed era in attesa di conoscere i nuovi risultati. Oggi Bartoletti continua la sua battaglia, ha avuto paura. Il giornalista ringrazia i suoi angeli e a tutti dice che ha ancora tanto da raccontare. I suoi angeli sono i medici e gli infermieri dell’ospedale di Bologna.

“In questa foto ci sono alcuni, ma solo alcuni, dei tanti angeli che mi hanno rimandato in pista.

Quando il Team Principal della vita – quello vero, quello con cui è meglio non discutere via radio – espone il cartello “pit stop” devi soltanto obbedire e anche alla svelta: perché sai perfettamente che ha ragione Lui” il messaggio è chiaro e Marino Bartoletti non nasconde nulla, nemmeno a se stesso.

“La sola fortuna che puoi avere è quella di trovare ai box dei “meccanici” straordinari che ti rimettano in corsa e ti consentano di affrontare con la grinta di sempre i (tantissimi) giri che ancora desideri percorrere” è forte, sta bene, ha superato anche questa.

“Un abbraccio (per tutti) a Gilberto Poggioli e a Paolo Bernante: il “muretto” e il rispettivo dream team hanno fatto un capolavoro. Non bisogna mai aggiungere giorni alla vita, ma vita ai giorni!” bellissime le parole con cui conclude il suo post.

Bellissimi i messaggi per Marino Bartoletti; c’è chi si concentra sui suoi problemi di salute ricordandogli che i pit stop durano pochi secondi e che quindi deve sbrigarsi ad uscire dall’ospedale per continuare il suo lavoro, i suoi progetti. Chi si associa al giornalista ringraziando i medici del Sant’Orsola che hanno salvato e continuano a salvare tante persone.

Più di un anno fa aveva confidato che forse il peggio era passato ma le prove continuano ad essere molte dure ma il peggio è ancora una volta passato.