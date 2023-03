Auguri di Pasqua: le frasi più belle per fare gli auguri alle persone care

E' arrivato il momento di fare gli auguri alle persone a cui vogliamo bene: ecco le frasi di auguri di Pasqua da inviare alle persone che amiamo

Anche quest’anno la Pasqua è arrivata ed è arrivato il momento di scambiarsi gli auguri per queste sante feste. Certo non si tratta di un momento magico per gli auguri, come quello del Natale ma se volete far sentire speciali le persone a cui volete bene, potrete scegliere una delle frasi che abbiamo selezionato per voi. Volete inviare una bella frase per fare gli auguri a Pasqua ? Oggi vogliamo suggerirvene alcune tra le più belle. Nelle occasioni di festa infatti si fanno gli auguri ad amici e parenti in vari modi: tramite social network, applicazioni di messaggistica istantanea come Whatsapp, ma anche sms. Dunque si inviano e/o condividono immagini, musica, video, ecc. Vediamo quindi quali sono le frasi più belle per fare gli auguri alle persone care in occasione della Pasqua .

Ci sono frasi di ogni genere, adatte a chi ha una profonda fede religiosa e dunque vuole celebrare la Pasqua come si deve, vedendola come un momento di rinascita. Tra aforismi celebri e frasi trovate qua e là per il web, c’è davvero l’imbarazzo della scelta e dunque non ci resta che decidere qual è quella che più fa per noi, che rispecchia il messaggio che vogliamo mandare alle persone care per fare gli auguri di buona Pasqua.

Le frasi più belle per fare gli auguri alle persone care a Pasqua

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace. (Erri De Luca)

Che possa risorgere anche la speranza nei cuori e nelle menti dei più afflitti in modo da fargli intravedere uno spiraglio di luce. Tanti auguri di buona Pasqua. (cit.)

Pasqua non è un giorno, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua. (cit.)

La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. L’amore sia il valore più importante per la tua Pasqua. Tanti auguri. (cit.)

Per te, in occasione della Pasqua Perché la gioia della risurrezione di Cristo possa vivere oggi e per sempre nel tuo cuore. Tanti auguri! (cit.)

Madre Teresa di Calcutta diceva che abbiamo il potere di essere in Paradiso già da ora, di essere felici con Lui in questo momento, se amiamo come Lui ci ama, se aiutiamo come Lui ci aiuta, se doniamo come Egli dona, se serviamo come Egli serve. Che questa Pasqua possa farti scoprire l’amore per il servizio, la gioia dell’aiuto e la forza della speranza. (cit.)

Queste sono alcune frasi che abbiamo selezionato per voi, per aiutarvi a scegliere la più bella da inviare per fare gli auguri a Pasqua . Non vi resta quindi che decidere quale sia la più adatta alla persona a cui volete fare gli auguri, e siamo certi che rimarrà davvero a bocca aperta. Ve ne proponiamo anche altre 10, in modo che possiate scegliere.