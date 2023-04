Mauro Coruzzi è tornato a casa, un’emozione fortissima dopo l’ictus

Mauro Coruzzi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale e mostra ancora una volta le immagini e le sue emozioni

Ad un mese dall’ictus Mauro Coruzzi è tornato a casa; era il suo desiderio più grande ed è riuscito a realizzarlo velocemente. Pochi giorni fa dall’ospedale confidava quanto fosse triste la sera, la malinconia che arrivava inevitabile pensando alla notte. Poi la speranza delle dimissioni e adesso Platinette è già nella sua casa; Mauro Coruzzi ha superato i controlli che gli hanno consentito di lasciare l’ospedale. Ovviamente dovrà proseguire con la riabilitazione ma tra le sue cose, nel suo letto, con la sua cagnolina kira, tutto è e sarà più semplice. Il conduttore, attore e cantante ha lasciato ieri la struttura dove era ricoverato, ha quindi mostrato l’arrivo a casa, con il deambulatore, ancora necessario per muoversi in sicurezza. Questa mattina il video delle cose semplici che gli mancavano tanto, come il caffè appena fatto, il letto rifatto, lo studio di registrazione che prende forma. Emozioni che danno ancora più energia a Platinette che sui social regala a tutti un suo inedito.

Mauro Coruzzi ha lasciato l’ospedale

Questa mattina è come se vedesse la sua casa per la prima volta, mostra ogni angolo in un video che adesso emoziona anche i follower che hanno seguito il suo percorso in questo mese.

E’ stato fortunato, la riabilitazione farà tornare Platinette come prima, i danni causa dall’ictus non sono permanenti, è stato soccorso subito dopo il malore, questo è sempre fondamentale. Mauro Coruzzi in queste difficili settimane non si è isolato, ha mostrato i suoi progressi, la verità, la difficoltà nel parlare velocemente, nel camminare, ha passo dopo passo mostrato molto sui social, per aiutare se stesso e chi è nelle sua stessa situazione. Ci vorrà ancora un po’ di tempo e tutto questo sarà solo un brutto ricordo.

Non resterà da solo, ha accanto amici che si occupano di lui ma ha anche il suo pubblici che attende il suo ritorno in tv, in radio. Dal palco durante un suo concerto anche Renato Zero ha inviato gli auguri più cari all’amico Mauro e la lista di chi non lo lascia da solo lunga.