Mauro Coruzzi mostra la verità dopo l’ictus: fatica a parlare ma è già un miracolo

Mauro Coruzzi, Platinette, ha una lunga riabilitazione da affrontare dopo l'ictus. Fa fatica a parlare ma così è già un miracolo

In un video Mauro Coruzzi, Platinette, mostra come sta, dice la verità sulle sue condizioni di salute dopo l’ictus. Sono passati 20 giorni dal malore di Mauro Coruzzi e scrive che è già un miracolo ciò che riesce a dire. Parla ma con fatica ed è merito della riabilitazione già iniziata, di tutta la sua forza di volontà, del tempestivo intervento dei soccorsi. “Dal muto al sonoro” scrive Mauro e chiede alla sua bocca di parlare, poi chiede scusa se parla a fatica ma aggiunge che dopo soli 20 giorni dall’ictus il risultato che mostra a tutti è già un miracolo. Mauro Coruzzi mostra tutto, non si nasconde, l’ha fatto con un primo selfie dall’ospedale, era a letto e molti hanno pensato che non riuscisse a stare in piedi. Ha invece mostrato che sta in piedi anche da solo, che in breve tempo riesce a camminare anche da solo. E’ stato fortunato, lo sa bene, ce la sta mettendo tutta e presto tornerà in tv, dal suo pubblico. E’ una gran fatica recuperare l’uso della parola in modo perfetto ma ce la farà.

Platinette in ospedale chiede scusa perché non parla bene

Non parla ancora bene ma è già un miracolo e chissà quante volte Mauro Coruzzi lo ripeterà a se stesso nei momenti più difficili. Era il 17 marzo e a tutti arrivava la notizia che Platinette aveva avuto una emorragia cerebrale. Il soccorso immediato è stato fondamentale quanto le cure giuste che ha subito ricevuto. E’ fondamentale in questi casi intervenire subito per evitare danni importanti.

Questa volta nel video parla, non è semplice ma desidera farlo. “Buongiorno, chiedo scusa se parlo con difficoltà, ma non è proprio semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire io no perché non ci riesco… Volevo dirvi grazie, grazie. E come Greta Garbo nei film anche io parlo… Dopo il muto parlo! Grazie molte, ciao”.

Da Carlo Conti a Mara Venier, Bianca Atzei, tanti amici famosi e gente comune, tutti gli inviano tutto l’affetto e il sostengo possibile.

L’ironia non gli manca, Mauro Coruzzi forse ha appena scoperto di essere ancora più forte di quanto potesse immaginare. I fan lo attendono, non riesce ancora a parlare al telefono, è un po’ complicato, ma adesso sappiamo che può solo recuperare, può solo andare meglio. Forza Mauro!