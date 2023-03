Mauro Coruzzi già in piedi dopo l’ischemia, il messaggio di Alberto Matano

Mauro Coruzzi è già in piedi dopo l'ischemia e Alberto Matano a La vita in diretta svela la sua paura

A La vita in diretta una bella notizia, Alberto Matano mostra la foto di Mauro Coruzzi in piedi. Una serie di foto che Platinette ha pubblicato sui social per rassicurare tutti. Ieri aveva salutato tutti con un selfie, Mauro Coruzzi però era disteso a letto, in ospedale. Un’immagine che ha emozionato tutti ma ha anche fatto pensare ad una lunga riabilitazione per il conduttore. Invece, ci sono ottime notizie perché è già in piedi. A 15 giorni dall’ischemia per la prima volta è in piedi, da solo, senza l’aiuto di nessuno. “Ti voglio mandare un grande abbraccio, la tua forza come sempre si evince anche da questa foto che hai condiviso” Alberto Matano ammette che ha avuto paura, adesso può dirlo. “Mi hai fatto molto preoccupare per questo ictus che ti ha colpito” ed è la stessa paura che hanno avuto in tanti. Invece Platinette recupera velocemente, è in piedi, ovviamente è ancora in convalescenza ma presto potrà tornare dal suo pubblico.

Mauro Coruzzi tranquillizza tutti con la nuova foto

“Ovvio che è ancora lì sotto le cure dei medici ma è evidente che sta meglio e quindi questo ci fa piacere e lo volevamo condividere con chi ci segue”.

E’ ancora all’ospedale Niguarda di Milano dove è stato ricoverato d’urgenza il 14 Marzo dopo un malore, lì i medici hanno refertato come un ictus ischemico e il soccorso tempestivo è stato fondamentale per scongiurare il peggio.

Il grazie di Mauro a Marco Liorni, all’amico col quale collabora come opinionista da 5 anni ad Italia Sì. Tutto il panorama dello spettacolo italiano gli augura di tornare presto agli impegni di sempre tra i suoi dischi e i suoi articoli. Tanta gente comune ha inondato il profilo di messaggi carichi di affetto.

Qualche settimana fa Mauro aveva postato un lungo omaggio a Lucio Dalla e Battisti per il loro compleanno, il 4 Marzo, poi gli auguri a Ligabue il 13 e la notte precedente al malore aveva seguito la premiazione degli Oscar per vivere la magia di quel sogno cercando di combattere contro la stanchezza per un fine settimana che diceva carico di tensioni.

Adesso l’allegria di quello scatto altrettanto sorridente fa tirare un sospiro di sollievo, poi le ultime foto e Mauro scrive: “In piedi da solo dopo 15 giorni. Viva la vita”.

Le condizioni di Platinette sono in miglioramento, a breve inizierà la riabilitazione e potrà solo andare meglio.