Come sta Platinette? Il selfie in ospedale, Mauro Coruzzi inizia la riabilitazione

Dal letto d'ospedale Mauro Coruzzi manda un saluto a tutti. Come sta Platinette dopo l'ictus?

Platinette è ancora in ospedale; dopo l’ictus però riappare sui social, è il primo selfie di Mauro Coruzzi dopo il malore. A dieci giorni dall’emorragia cerebrale che l’ha colpito saluta tutti, un bacino a distanza per tutti quelli che si sono preoccupati per la sua salute. Ma come sta Mauro Coruzzi? La foto scattata da lui in ospedale accanto ad un amico fa ben sperare e infatti il 67enne conduttore e cantante si sta riprendendo ma dovrà fare riabilitazione. Quindi, qualche problema c’è, qualche danno c’è stato ma sembra che sarà tutto risolvibile e lo dimostra proprio la voglia di Mauro Coruzzi di tornare sui social. I soccorsi sono stati tempestivi e l’ictus ischemico presto sarà solo un brutto ricordo ma per il momento Platinette deve combattere. L’umore di Mauro è evidente, ha voglia di tornare, ha voglia di sorridere e tutto appare molto positivo.

A Mauro Coruzzi manca tanto la sua Kiri

La sua cagnolina, è la sua Kiri che a lui manca tanto. Un bacio rivolto a tutti i suoi fan, a tutti i suoi follower, questo può fare dal letto d’ospedale in cui è costretto adesso. La sua Kiri può vederla per adesso solo dalla finestra, chiusa e la guarda scorazzare nel prato davanti all’ospedale. E’ anche per la sua cucciola che desidera fare in fretta, tornare il prima possibile in piedi.

Non è Platinette che è ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, anche se il selfie ha fatto tirare subito un sospiro di sollievo a tutti. E’ stato Marco Liorni a Italia Sì, il programma di Rai 1 dove Mauro Coruzzi è presente da anni a spiegare che il collega sta bene e che presto inizierà il percorso di riabilitazione. E’ Barbara Alberti che ha sostituito Platinette nel programma ed è stata anche lei a confermare che Coruzzi sta meglio, che i medici sono molto soddisfatti. Non ci sono altri dettagli ma è chiaro che nei prossimi mesi Mauro Coruzzi avrà bisogno del sostengo di tutti per affrontare la riabilitazione e tornare così il prima possibile al suo pubblico.

“Una settimana e sei migliorato un sacco” è il commento di Raimondo Todaro, uno dei tanti tra i personaggi famosi ma sono tantissimi anche i fan che continuano ad inviare in queste ore tantissima forza e positività a Mauro Coruzzi.