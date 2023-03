Il messaggio di Marco Liorni per Mauro Coruzzi: “Si è sentito male l’altra sera”

Marco Liorni ha scritto un messaggio per Mauro Coruzzi, dopo l'ictus ischemico

La notizia dell’ictus che ha colpito Mauro Coruzzi ha lasciato tutti senza parole, anche Marco Liorni. Non solo per la preoccupazione che Platinette stia molto male ma anche perché si è sentito male il 14 e solo oggi il manager ha reso noto tutto. Marco Liorni sul suo profilo social ha scritto un messaggio per Platinette, sul suo profilo Instagram scrive l’affetto che ha per lui. Mauro Coruzzi è apparso in tv per l’ultima volta l’11 marzo, proprio l’ultima puntata di ItaliaSì, il programma condotto da Liorni. Coruzzi è ospite fisso del programma, legato a tutti nello studio, più di tutti al padrone di casa. E’ dal 2018 che fa parte del cast, da 5 anni che Marco Liorni e Mauro Coruzzi lavorano insieme.

Platinette si è sentito male il 14 marzo

Dopo tre giorni dalla sua ultima apparizione in tv Mauro Coruzzi si è sentito male, lo ribadisce anche il conduttore Rai. Marco Liorni ha scelto una bella foto di Mauro e gli ha inviato tutto il suo affetto e il suo sostengo, aggiungendo anche l’abbraccio fortissimo di tutto il gruppo di lavoro del programma.

“Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico – scrive Marco Liorni – Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”.

Forse nemmeno Liorni era a conoscenza di quanto accaduto a Platinette o forse anche lui ha dovuto mantenere l’assoluto riserbo che in questi giorni ha protetto Mauro.

Un malore improvviso, un ictus ischemico, la chiamata immediata ai soccorsi, l’intervento tempestivo. Mauro Coruzzi si è salvato, è in ospedale ma non si conoscono ulteriori dettagli o forse non vogliono renderli noti, non adesso.

Monica Leofreddi, Roberta Capua, Tiziana Giardoni, Natasha Stefanenko, Milly Carlucci, Eleonora Daniele e tanti altri personaggi famosi continuano a commentare inviando forza e affetto a Mauro Coruzzi.

“Una colonna dal periodo della pandemia, ogni sera, qualche volta di notte e qualche volta di giorno, sempre insieme a farci compagnia con il suo karaoke. Ormai è parte della mia famiglia. Auguri Mauro di pronta guarigione” ha scritto uno dei tanti follower; uno dei tanti commenti pieni di calore per il conduttore, attore, cantante, doppiatore.