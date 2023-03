Platinette colpito da ictus. Come sta Mauro Coruzzi?

Platinette ha avuto un ictus, salvato dal tempestivo intervento dei soccorsi, ma come sta adesso Mauro Coruzzi?

Platinette ha avuto un ictus ma solo adesso la notizia è arrivata a tutti. Quali sono le attuali condizioni di Mauro Coruzzi, come sta Platinette? Pochi minuti fa Eleonora Daniele in collegamento con Milly Carlucci a Storie Italiane ha espresso solidarietà all’amico di tutti, preoccupata per la salute di Platinette. Sembra che ci sono buone notizie, è il suo agente ad avere comunicato come sta il volto noto dalla tv. Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo ma nessuno sapeva dell’accaduto, si scopre solo attraverso l’agente e quanto riportato dal Messaggero. Un ictus ischemico e solo il tempestivo intervento dei soccorsi gli ha salvato la vita, quindi, niente di lieve ma le condizioni del conduttore e speaker radiofonico sarebbero stabili, al momento sembra che ci sono solo notizie positive; anche se l’aver saputo del malore di Platinette ha generato preoccupazione in tutti coloro che lo seguono e che collaborano con lui.

Come sta Platinette dopo il malore?

Sembra che subito doppo l’ictus Mauro Coruzzi sia stato raggiunto dai soccorsi “permettendo di agire subito dal punto di vista terapeutico”, è quando ha dichiarato il manager del conduttore che, poi, ha anche aggiunto qualche notizia in merito alle sue attuali condizioni di salute: “Sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. E’ stabile e questo fa tirare a tutti un sospiro di sollievo ma non si sa altro. Sul profilo social di Platinette non c’è nessun aggiornamento, tutto è fermo ovviamente a prima dell’ictus.

Adesso si può solo attendere che arrivino altre notizie rassicuranti, tantissimi i messaggi per Mauro ad iniziare proprio dal sostegno immediato di Eleonora Daniele e Milly Carlucci. La conduttrice de Il cantante mascherato ricorda che Coruzzi non ha partecipato solo a Ballando con le Stelle ma anche al più giovane programma. Platinette scelse di indossare la maschera della Tigre confidando che non si sentiva una belva ma che forse dentro lo era ma che non era mai uscito fuori. Gli auguriamo di tirare fuori adesso tutta la forza per rimettersi il prima e possibile.

E’ nato a Langhirano nel 1955, conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, anche cantante, attore e doppiatore, Mauro Coruzzi è stato lanciato come ‘Platinette’ al Maurizio Costanzo Show.