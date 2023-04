Addio alla mamma di Paolo Brosio: la signora Anna è morta

E' morta la mamma di Paolo Brosio, era da giorni ricoverata in ospedale

Non aveva nascosto la sua preoccupazione in questi giorni Paolo Brosio. Ospite in tv in più di una occasione per parlare della sedicente veggente di Trevignano, Brosio aveva anche raccontato delle condizioni di salute della sua mamma. Anna Brosio era ricoverata infatti da giorni in ospedale e pochi minuti fa è arrivata la notizia della sua morte. In questi anni, il pubblico italiano, ha imparato a conoscere la mamma di Paolo Brosio, con il suo spirito giovanile, il suo accento toscano e un carisma che bucava lo schermo. Di recente la signora Anna aveva anche festeggiato in tv insieme a Paolo Brosio un importante traguardo, quello dei 100 anni. E proprio il 2 aprile, la donna aveva tagliato un altro importante traguardo, aveva infatti spento 102 candeline. Oggi invece la notizia della sua morte. Mamma Anna era stata ricoverata poco prima di Pasqua nell’ ospedale Versilia di Lido di Camaiore. La mamma di Paolo Brosio era stata ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza per una serie di controlli su alcuni valori clinici. Paolo Brosio, sui social, aveva pubblicato un video in cui Anna spegneva le candeline della torta in ospedale.

Addio a mamma Anna Brosio

Tra le prime a dare la notizia della morte della mamma di Paolo Brosio, Federica Panicucci che era in diretta con Mattino 5 News quando ha saputo che la signora Anna era venuta a mancare. Proprio nello studio di Mattino 5 News negli ultimi giorni Brosio si era sfogato, preoccupato per la sua mamma e anche in quel caso aveva ricevuto l’incoraggiamento della conduttrice di Mediaset. Oggi la Panicucci ha salutato così la mamma di Paolo Brosio: «Nella nottre, poche ora fa è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo». Ha chiesto poi al sacerdote presente in studio di dire qualcosa: «Ho sentito Paolo ieri sera e mi ha chiesto di pregare. L’ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perchè Dio lo aiuti in questo momento».

Anna Marcacci Brosio era nata a Marina di Pisa il 7 aprile 1921. E’ sempre stata al fianco di suo figlio, anche negli anni più duri, quelli durante i quali Brosio aveva perso la retta via. Anche grazie alla fede di Anna, Paolo aveva cambiato vita diventando quello che è oggi, uomo di fede e spiritualità.