Andrea Piazzolla attacca i parenti della Lollobrigida: “Mi hanno proposto un accordo indecente”

Questa volta parla Andrea Piazzolla e a La vita in diretta spiega che i parenti di Gina Lollobrigida gli hanno fatto una proposta vergognosa

Nella puntata de La vita in diretta in onda il primo maggio, si è tornato a parlare della vicenda legata all’eredità di Gina Lollobrigida e non solo. In un servizio è stato mostrato tutto il lavoro che Andrea Piazzolla fa, prendendosi cura del posto in cui Gina è sepolta. Ma c’è stato spazio soprattutto per le sue parole, dopo le dichiarazioni pesantissime dei familiari di Gina Lollobrigida che continuano a parlare di un patrimonio dilapidato, di una donna rimasta senza nessun avere, di una donna anche lasciata da sola negli ultimi anni della sua vita. Parole durissime che Piazzolla respinge al mittente ma non solo. Nella puntata de La vita in diretta, l’ex tutto fare di Gina Lollobrigida ha voluto dire qualcosa di altrettanto forte. Piazzolla ha spiegato che non è ancora il momento di dire tutto quello che sta succedendo ma arriverà.

Andrea Piazzolla risponde alle accuse dei parenti di Gina Lollobrigida

“Iniziassero a parlare dell’accordo schifoso che mi hanno proposto, è indecente, perché se una persona è convinta che qualcuno abbia fatto male a sua madre, non parlerebbe mai di accordo”. Andrea Piazzolla torna a parlare dell’eredità di Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio, e commenta le accuse del figlio dell’attrice, Milko Skofic. Ai microfoni de La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, risponde con queste parole alle accuse. In questi giorni infatti il figlio di Gina Lollobrigida aveva detto che sono scomparsi almeno 9 milioni di euro: “non è assolutamente vero, il figlio continua a mentire in tutto quello che fa. Gli 800mila euro, da quello che ho capito, sono solo i mobili all’interno della casa della signora Lollobrigida. Non c’è più la signora e continuano a parlare di soldi, quando gli ha detto mille volte che non voleva lascargli nulla. A me fa male che si parli oggi della signora Lollobrigida in questo modo”, conclude Piazzolla.

Un botta e risposta a distanza, visto che pochi giorni fa il figlio della Lollobrigida aveva parlato ai microfoni di Pomeriggio 5, lanciando nuove e vecchie accuse contro Piazzolla. Una battaglia dalle aule di tribunale ai programmi televisivi che sembra non essere destinata a finire.