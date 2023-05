Bufera social dopo le parole di Walter Nudo sulla pubblicità Valentino pericolosa per i giovani

E' polemica dopo il video che Walter Nudo ha pubblicato sui social: ecco che cosa sta succedendo

Walter Nudo al centro delle polemiche per un suo pensiero espresso riguardo ad un cartellone pubblicitario di Valentino visto durante un suo soggiorno all’aeroporto di Linate a Milano. L’ex modello e attuale life coach, ha ritenuto che la pubblicità non offrisse punti di riferimento adeguati per i giovani, in quanto i modelli ritratti non esprimevano chiaramente il loro orientamento di genere. Secondo Nudo, ciò potrebbe portare ad una confusione per i giovani che non avrebbero basi solide su cui costruire la propria identità di genere.

Nel tentativo di chiarire il suo pensiero, Nudo ha dichiarato: “Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi”. Ha anche sostenuto che la mancanza di punti di riferimento potrebbe portare i giovani ad avere problemi psicologici. Parole che sono sembrate a molti fuori luogo, anche perchè buttate a caso, in un contesto che poco aveva a che fare con una riflessione seria, come quella sull’identità di genere. Non è la prima volta che alcune dichiarazioni di Nudo lasciano qualche perplessità a chi le ascolta.

Ecco che cosa ha detto l’ex vincitore dell’Isola dei famosi:

Voglio condividere con voi una cosa: sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Quindi se poi escono fuori di testa con questa confusione, è normale! Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere più chiari. Noi vaccinati, anzi, noi grandi, cerchiamo di avere più responsabilità e far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante.

E’ bufera dopo le parole di Walter Nudo

Il life coach ha quindi invitato gli adulti a prendersi più responsabilità e a fare chiarezza sui concetti di mascolinità e femminilità. Secondo Nudo, questi concetti sono importanti in una coppia, e i giovani dovrebbero essere aiutati a capire cosa significa essere maschile e cosa significa essere femminile. Il suo modo di esprimersi non è piaciuto a molti e il video con le sue dichiarazioni è diventato virale, con parecchie frasi negative che lo hanno accompagnato.

Molte persone hanno criticato la sua visione tradizionalista dei ruoli di genere. Tuttavia, Nudo ha difeso la sua posizione, affermando che non sta cercando di imporre alcuna visione tradizionalista, ma piuttosto di offrire ai giovani punti di riferimento chiari su cui costruire la propria identità di genere. “Caro Walter Nudo ma sai quanto cazz* ce ne fotte della tua brutta opinione direttamente dagli anni del Medioevo? Esattamente meno di zero, ritorna in letargo su” ha scritto ad esempio un utente di Twitter.

La vicenda solleva una questione importante riguardo al ruolo dei media nell’influenzare le percezioni di genere dei giovani. La pubblicità, in particolare, ha un enorme potere nell’indirizzare le scelte e le opinioni dei consumatori, e la questione dell’inclusività di genere è diventata sempre più importante negli ultimi anni. La discussione sulle identità di genere e sull’inclusione nella pubblicità è ancora in corso, ma è chiaro che la questione riguarda non solo i giovani, ma anche la società nel suo insieme. Forse però, un video di pochi secondi sui social, buttato a caso, tra una storia e un’altra, non è il luogo migliore per parlare di cose così importanti.