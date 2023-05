Mentre Harry era già a casa ecco cosa ha fatto Meghan Markle dopo l'incoronazione di Re Carlo

L’incoronazione di re Carlo non è stata una festa per tutti. Dimenticate da tempo le immagini dell’attuale Re d’Inghilterra che accompagna all’altare Meghan Markle tutti si sono chiesti dove fosse lei mentre Harry era in terza fila, in castigo ad osservare tutto. Il principe Harry è rimasto a Londra lo stretto necessario e poi è volato via subito verso Montecito, da Meghan e dai figli. Sembra che alle 19:30 fosse già all’aeroporto di Los Angeles, per il compleanno di suo figlio Archie. Il primogenito di Harry e Meghan Markle ha compiuto 4 anni il 6 maggio. Il giorno successivo, ricordiamo che c’è il fuso orario, l’ex attrice di buon mattino si è vestita in perfetto abbigliamento da trekking ed è partita con alcuni amici per una escursione. Con lei non c’era Harry che evidentemente si stava riprendendo dal jet lag. E’ stata davvero una toccata fuga quella del principe all’incoronazione del padre, l’aveva promesso e ha mantenuto la parola; è stato presente, anche se a distanza fin troppo eccessiva dal fratello William.

Harry e Meghan Markle hanno festeggiato il compleanno di Archie

Il fuso orario ha permesso al principe Harry di partecipare al grande evento della monarchia inglese e poi di arrivare in tempo anche per gli auguri al figlio. Sembra che per Archie sia stata organizzata una merenda nella villa di Montecito con gli amici e l’unica nonna che partecipa alle loro vite, nonna Doria Ragland.

Mentre tutti erano perfetti a Londra nei loro abiti, Meghan Markle è riuscita a farsi notare anche con la sua tenuta per l’escursione in montagna. Scarponi, leggings, canotta, giacca, cappello a tesa larga, è stata beccata da Tmz con alcuni amici pronta per la gita. Era solo a pochi chilometri dalla sua villa e in base a ciò che riporta il Daily Mail si è regalata una gita per rilassarsi. Non c’era Harry ma le 9 ore di fuso orario andavano smaltite e anche utilizzate per riuscire a compiere il suo dovere e a festeggiare la sua famiglia, a spegnere le candeline sulla torta del suo bambino. Qualcuno ha riportato che Re Carlo durante il banchetto a Buckingham Palace ha fatto anche un brindisi al nipote augurandosi di vederlo presto. Londra e Los Angeles sono davvero distanti, in tutti i sensi.