Giulia Pauselli si è operata: “Settimana prossima inizio la riabilitazione”

Giulia Pauselli mostra le foto in clinica dopo l'operazione. E' già a casa in attesa della riabilitazione

Giulia Pauselli si è operata ed è già a casa, la prossima settima potrà iniziare la riabilitazione. E’ la bravissima ballerina professionista di Amici a raccontare tutto in un post sul suo profilo Instagram. Giulia Pauselli mostra una serie di foto, nel letto in clinica poco dopo l’operazione al menisco e le successive foto con la fasciatura, lei che è già alla luce del sole con le stampelle e poi lo scatto a casa con la gamba appoggiata al tavolino e i giochi del suo bambino che si intravedono. Giulia Pauselli racconta che è già a casa, si è operata al menisco dopo l’infortunio durante l’esibizione con Giuseppe Giofrè. Un momento complicato per la dolcissima Pauselli che era appena tornata a ballare dopo la nascita del suo piccolo Romeo.

Il grazie di Giulia Pauselli a chi l’ha operata e sostenuta

“Un grazie speciale al dottore Giovanni Di Giacomo e alla Fascino che mi ha mandato dal migliore.

Staff meraviglioso, competente e gentile che crea una cornice perfetta al luminare Dr. Di Giacomo – ha scritto la danzatrice – Sono già a casa e settimana prossima posso iniziare la riabilitazione” e purtroppo per lei Amici questa stagione è durato davvero pochissimo.

E’ la Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, ad avere scelto per l’intervento il dottore citato da Giulia Pauselli. Come sempre la conduttrice e il programma in cui è nata Giulia si occupa di lei e del resto del cast, come una grande famiglia.

Ancora un po’ di pazienza e potrà procedere con la riabilitazione e speriamo di vederla danzare nella prossima edizione di Amici con il sorriso di sempre. A casa non le mancano le coccole di Marcello Sacchetta e del loro piccolo Romeo ma anche sui social in tantissimi l’abbracciano, dai fan ai colleghi.

Steve La Chance la rassicura, è in buone mani, il dottore che l’ha operata è il migliore. Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Elena D’Amario, Charlotte Lazzari, Graci Valeria, Gabriele Parpiglia, Nek e tanti altri le inviano tutta la positività possibile per rivederla presto sul palco.