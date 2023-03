Giulia Pauselli torna ad Amici 22 dopo la gravidanza e le critiche sui social sono feroci: la risposta

Il ritorno di Giulia Pauselli ad Amici: per lei non è andata come si aspettava ma le critiche feroci sono andate oltre

Quando Giulia Pauselli sabato sera si è esibita nel corso della prima puntata del serale di Amici 22, sui social, purtroppo, il pubblico ha commentato in modo del tutto inappropriato. E’ successo che Giulia, era sicuramente molto emozionata e forse non al massimo della forma fisica visti i tanti mesi di stop. Era la prima volta che Giulia tornava su un palco importante dopo la nascita del piccolo Romeo. Una occasione speciale, che però lei non aveva neppure voluto comunicare a chi la segue sui social. Non si era sentita soddisfatta di quella prima prova, lo ha raccontato solo dopo sul suo profilo instagram. Forse però non si aspettava di ricevere si tanto affetto da parte di chi la segue da anni, ma soprattutto una bella palata di critiche negative. C’è stato infatti chi ha iniziato a postare video per paragonare Giulia a Maddalena e a Isobel, scrivendo che entrambe le allieve di Amici sembravano essere decisamente superiori a chi avrebbe dovuto mostrare la coreografia come modello. C’è stato veramente un odio social inspiegabile, anche perchè, Giulia, è stata comunque molto brava, restando in ogni caso, una meravigliosa professionista.

E infatti qualcuno lo ricorda così: “Non ho letto le critiche. Ma prima che Isobel possa essere paragonata alla Pauselli ne deve passare acqua sotto i ponti. E non credo che Isobel raggiungerà mai i livelli di bravura di Giulia Pauselli. E intanto non si fanno paragoni di questo tipo“. Purtroppo i fandom un po’ tossici non sono solo un problema del Grande Fratello VIP…

Giulia poi è tornata sui social e ha detto la sua, senza dare troppo retta ai classici odiatori che non hanno molto altro da dire o da fare: “Grazie di cuore a tutti! – ha scritto su Twitter – Me la stavo facendo sotto. La mia priorità adesso si chiama Romeo ma il ballo rimane un grande amore e anche se non è andata come avrei voluto penso: ‘Da qualche parte avrei dovuto cominciare e così ho rotto il ghiaccio!‘ Spero di recuperare ancora“. Ha fatto benissimo Giulia anzi, non avrebbe dovuto neppure giustificarsi di nulla. Perchè quando un calciatore rientra in campo dopo un infortunio, si è sempre clementi, si aspetta il tempo giusto per il recupero della forma. Forse dovrebbe essere lo stesso per una ballerina neo mamma.