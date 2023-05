La serenità di Fedez dopo la risonanza e le visite di controllo ad un anno dal tumore

A tutti fanno paura i controlli e Fedez non nasconde l'ansia e poi la serenità dopo la risonanza magnetica

Ad un anno dal tumore tornano i controlli e Fedez ha dovuto sottoporsi alla risonanza magnetica, con il cuore in gola, come accade a tutti. I controlli fanno paura, soprattutto dopo avere affrontato un periodo difficile, un’operazione per rimuovere il tumore, come nel caso di Fedez. E’ andata bene, è stato il rapper a raccontare la sua gioia comunicando a tutti l’esito della risonanza. Adesso può rilassarsi, tirare un sospiro di sollievo e tra le storie di Instagram sono tornati anche i video simpatici con Chiara Ferragni. Federico sembra tornato quello di prima, prima del festival di Sanremo, prima della presunta crisi. Prende in giro sua moglie, le ricorda che è più grandi di lui di tre anni, che la Ferragni è più vicina ai 40 anni rispetto a lui. Chiara ovviamente non è contenta delle sue battutine, preferirebbe come sempre evitare ma è evidente, Fedez è tornato più in forma di prima.

Fedez e l’ansia per i controlli dopo il tumore

Che il rapper sia ansioso non è una novità ma chiunque lo sarebbe al suo posto. “L’ansia che mi mette fare la risonanza… Visita di controllo, ad un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata”. E’ andata benissimo, nessuna traccia che faccia pensare ad un nuovo periodo nero, anzi c’è tutta l’estate avanti da godersi.

Ed eccolo con i suoi bambini, emozionato perché Leone sta imparando a leggere, felice di giocare con la sua Vittoria.

Lo scorso marzo ricordando un anno esatto dalla diagnosi del tumore ha pubblicato una foto con i suoi figli scrivendo: “L’anno scorso mi trovarono un raro tumore al pancreas. Ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei bambini avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi. Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo”.

Era marzo del 2022, era il periodo più brutto della sua vita e in lacrime Fedez ripeteva: “Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non lo prendi in tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”. Poi l’operazione e tante cose non raccontate, le lacrime, la paura, la forza che gli ha dato la famiglia e poi la musica.