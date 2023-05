E’ dolcissima la dedica di Fedez a Chiara Ferragni ma c’è sempre qualcuno che ha da ridire

Arriva la dolce dedica di Fedez a Chiara Ferragni ma i follower non apprezzano

E’ tempo di festeggiare per Chiara Ferragni che compie gli anni. Ed è tempo di ricevere anche una dolce dedica dal suo Federico che ha deciso di scegliere due foto molto belle che rappresentano un giorno importante della loro vita insieme. Sono le immagini della proposta di matrimonio, da lì, tutto è iniziato. “Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona. La vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza” ha scritto Federico suo social. Una dedica molto bella per sua moglie ma ovviamente, non sono tardate ad arrivare le critiche perchè si sa, quando ci sono i Ferragnez di mezzo, succede sempre, qualunque cosa accada. Che cosa non va bene questa volta? Il fatto che Fedez, in questa dedica, non abbia usato la parola “amore”.

Fedez fa gli auguri a Chiara ma c’è chi critica anche stavolta

“La tua salvezza e la sua? Manca la parola amore in questo post” ha scritto un follower sotto il post su instagram mentre tanti continuano a insinuare che non ci sia nulla di reale in questo amore. E poi c’è chi torna a parlare di quello che è successo a Sanremo: “ti sei comunque slinguazzato Rosa Chemical“.

Ma c’è anche chi pensa che invece, queste siano le parole di un uomo più che innamorato. “Chiara credimi vorrei un marito come Federico …che sa amare …sa esternare i suoi sentimenti davanti a tutti …che sai sempre sorprenderti con tante sorprese …che ti rende una donna libera …credimi tienilo stretto a me e tante donne non è capitato nella vita un Federico e tienilo stretto …credimi” ha scritto un altro follower.

Un amore che sarà raccontato anche nella seconda stagione di The Ferragnez che sarà disponibile su Prime Video dal 18 maggio 2023.