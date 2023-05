Che gaffe Mara Venier: Ossini prova a dribblare ma la frittata è fatta (VIDEO)

Anche oggi Mara Venier ha regalato al pubblico di Domenica IN una delle sue imperdibili gaffe: ecco che cosa è successo

Puntata di grandi emozioni per Massimiliano Ossini, volto amatissimo del pubblico di rai 1 che oggi, ha lasciato la sua collocazione mattutina, e anche il relax, per essere ospite di Mara Venier, prima di salutare il pubblico di Uno Mattina, in attesa di tornare poi nella prossima stagione televisiva. Suo malgrado però, Ossini è diventato il protagonista di un video virale che in questi minuti spopola sui social. Perchè si sa, Mara Venier è la regina delle gaffe e oggi, a Domenica In, ne ha regalata una delle sue. Una gaffe che non è passata inosservata.

Come detto infatti, il video con le parole di Mara Venier è diventato virale e sta spopolando sui social. Caso mai vi foste persi questo momento, ci pensiamo noi a farvi rivivere le emozioni di Domenica IN!

Nuova gaffe di Mara Venier a Domenica IN

La conduttrice, dopo una pausa pubblicitaria, stava facendo notare a Massimiliano Ossini che continua a vibrare il suo cellulare. Ma in realtà a vibrare, come succede spesso quando si ha uno smartwatch, è appunto quello che sembrerebbe l’orologio, collegato alle notifiche che si ricevono appunto sul cellulare. Il problema è che Mara Venier non ha parlato di vibrazione, ma di un vibratore, scatenando l’ilarità del pubblico presente nello studio di Domenica IN durante l’intervista con Massimiliano Ossini.

Ecco la gaffe di Mara Venier a Domenica IN: il video

Massimiliano Ossini, come si può vedere da questo video, ha cercato di far finta di nulla e di trattenere anche il sorriso, virando altrove. Ma non si poteva non notare la super gaffe che anche oggi Mara Venier ha regalato al suo pubblico.

Il video da Twitter

“Hai messo il vibratore” ha detto Mara Venier a Ossini. Una gaffe innocente, visto che è chiaro che intendesse dire se avesse selezionato la modalità vibrazione. Ma a quanto pare, ci sono tanti malpensanti in mezzo al pubblico ed ecco tutti a ridere di quello che è successo in studio. Una gaffe innocente che ha portato tante risate in una puntata di Domenica IN iniziata con gli appelli di Mara Venier per l’Emilia Romagna e un tono molto più serio, con le parole di Bonaccini, davvero commosso per quello che è accaduto e sta accadendo alla sua regione.

Anche questo è uno dei segreti di Mara Venier, riuscire a passare da un registro più serio e impegnato a uno spazio più leggero dove il pubblico può trovare comunque un sorriso anche in momenti complicati come quelli che molte famiglie stanno vivendo in questi drammatici giorni.