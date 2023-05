Torna la lite tra Fedez e Luis Sal. Alessandro Rosica: “Ammiro il tuo silenzio”

Alessandro Rosica è certo di sapere tutto su Fedez, Chiara Ferragni e Luis Sal ma quello che dice non piace a tutti

Fedez ha promesso che prima o poi spiegherà cosa è successo con Luis Sal, per il momento ha impegni più importanti, non distoglie l’attenzione. Con la seconda stagione di The Ferragnez 2 c’è però Alessandro Rosica che su Instagram non vede l’ora di dire che aveva ragione, che lui sa, che altri sanno ma che Fedez non dice, Chiara Ferragni non vuole se ne parli e Luis Sal resta in silenzio ricevendo in cambio l’ammirazione dell’Investigatore social. Rosica mostra la lite tra Chiara e Fedez nel punto in cui parlano della “penultima crisi”, mentre il rapper la rassicura già innervosito che “di quella cosa lì” non ne parleranno davanti alle telecamere. Alessandro Rosica sa tutto, ne è certo che la Ferragni non vuole parlare di Luis Sal. “Dire tutto senza dire niente” l’esperto di gossip si riferisce al rapper e poi si rivolge all’ex amico e collega che da un momento all’altro è scomparso e non solo da Muschio Selvaggio. “Sei un signore e ammiro il tuo silenzio. Ti sono vicino”. Ovviamente Luis Sal continua a restare in silenzio ma l’Investigatore social no e prosegue puntando il dito contro chi, secondo lui, non dice la verità da troppo tempo.

Per Rosica il problema tra i Ferragnez ha solo un nome

“Ovviamente il video l’hanno registrato molto tempo fa il discorso è un altro. Luis… il problema del grandissimo litigio, che ha portato poi ad allontanarlo per sempre” scrive Rosica che però non riceve il consenso di tutti. In tantissimi difendono la coppia e soprattutto Chiara.

“La Ferragni non piace particolarmente, però le fa onore il fatto di averlo sempre protetto! È pur sempre il padre dei suoi figli. Lei ha ragione al 100%”.

“Si tratta della crisi che hanno avuto in estate quando sono stati ripresi a litigare sullo yacht! Cosa c’entra Sal? La cosa di Sal è scoppiata dopo Sanremo e lei aveva già tagliato i capelli. Non può essere quindi questo il fatto”.

“Credo che se questa litigata di cui parlano nel video si riferisse a qualcosa di profondamente serio l’avrebbero tagliata, visto che lo show è loro e decidono cosa mandare in onda e cosa togliere. Se fosse come si sta insinuando, a che pro pubblicare un momento così critico se è assolutamente una cosa che non si deve sapere? Non sono di certo due sprovveduti e hanno anche uno staff intorno. E poi comunque a noi cosa ci tolgono? Che problema c’è se vogliono dare un’immagine di loro che magari non è proprio vera? Sono gli unici? Anche le coppie normali hanno questioni private che non dicono ad altri e fuori fanno la famiglia felice. Non hanno commesso nessun misfatto, non ci devono niente. Ognuno ha il suo privato e sinceramente non penso che ce lo debbano venire a dire a noi. E questo vale per tutti, vip e non vip”.

Vale sempre la frase che se un personaggio famoso si espone deve accettare tutto, critiche e pettegolezzi? Forse si sta esagerando.