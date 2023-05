In The Ferragnez 2 il giallo delle lasagne: Fedez ha sgamato Chiara? La verità

Il mistero delle lasagne di Chiara Ferragni: Fedez ha scoperto quello che gli ha nascosto? La verità dopo The Ferragnez 2

Questa mattina Fedez ha fatto una lunga diretta su instagram per commentare insieme ai suoi follower i primi episodi di The Ferragnez 2 e per ringraziare tutti del successo della serie da ieri in streaming su Prime Video ( con numeri già record). Chi ha visto i primi 4 episodi di The Ferragnez conosce tutto quello che è successo in queste prime puntate e infatti questa mattina, in molti hanno chiesto nei commenti in diretta a Fedez, di dire qualcosa su queste famose lasagne. Ebbene si, c’è un giallo nella seconda stagione di The Ferragnez e questo giallo riguarda proprio le lasagne.

Come avrete visto, Chiara e Federico hanno portato Leone e Vittoria in una casa lontano da Milano per passare il fine settimana da soli, senza nessun altro. Hanno quindi dovuto occuparsi dei bambini e ovviamente anche cucinare. Per il pranzo ci ha pensato Federico, che ha preparato degli hamburger, decisamente non gradite da Chiara e da Leone, e infatti alla fine se li è mangiati da solo…Per la cena invece è stata Chiara Ferragni a proporre il suo piatto: lasagne! Federico era parecchio scettico, visto che Chiara non sa cucinare nulla, e ha deciso di lanciarsi in questa preparazione.

Ovviamente c’era un trucco: Chiara aveva acquistato delle lasagne congelate che ha poi messo in valigia e ha scongelato per poi cucinarle in forno facendo finta di averle realmente preparate da sola. Fedez è sembrato parecchio scettico visto che non c’era il tempo per preparare il sugo e l’occorrente e Chiara non ha sporcato minimamente la cucina. Ma alla fine si è fidato e ha mangiato queste benedette lasagne, che in ogni caso, seppur fatte da altri, non erano decisamente buone. Ecco di questo fine settimana forse il cibo resterà l’unica cosa da poter dimenticare.

Fedez ha scoperto la verità sulle lasagne?

La puntata si è chiusa con Fedez che aveva commentato: “Quando guarderò la serie scoprirò la verità sulle lasagne”. Eppure sarebbe bastato molto poco: bastava controllare nella pattumiera per trovare le prove e scoprire che Chiara non aveva preparato da sola le lasagne…Fedez oggi ha detto di non aver ancora visto tutti gli episodi. Ma ha rassicurato i fan: aveva capito che le lasagne non erano opera di sua moglie. Magari nelle prossime ore commenterà ancora questa vicenda che interessa così tanto ai follower dei Ferragnez.