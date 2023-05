Chiara Ferragni e Fedez in lacrime in ospedale prima dell’operazione: critiche anche stavolta

Fedez e Chiara Ferragni si mostrano in lacrime in ospedale prima dell'operazione in The Ferragnez 2, una scelta che non tutti hanno condiviso

In The Ferragnez 2 si parla inevitabilmente di come la scoperta della malattia di Fedez, al quale è stato diagnosticato un raro tumore, ha cambiato per sempre la vita del rapper , ma anche quella della sua famiglia. Ed è chiaro che Fedez avrebbe fatto a meno di mostrare questa parte della sua vita, che sicuramente, non avrebbe neppure voluto vivere. Ma c’è. Ed è per questo che tutto è stato documentato, anche perchè, come Federico ha detto in più di una occasione, la sua paura più grande era quella che i suoi figli non lo avrebbero ricordato.

Se è vero che aveva paura di morire, è altrettanto vero che il suo timore maggiore era quello di non essere presente nella vita dei suoi figli. Aveva infatti paura che Leone e Vittoria potessero non ricordarlo, anche per questo ha deciso di fare tanti video, per parlare con loro, per raccontarsi. Ma c’è un video in particolare che sta facendo tanto discutere e che divide anche gli stessi fan dei Ferragnez. E’ uno dei video che Chiara e Federico hanno girato nella stanza dell’ospedale a pochi minuti dall’operazione di Federico.

Chiara piange, perchè ha paura che Federico possa non farcela, perchè non sa che cosa succederà dopo, perchè non sa che cosa lo aspetta. Fedez le dice che deve essere forte ma per la Ferragni, quello è stato un momento di crollo. Non ce l’ha fatta, ha ceduto. E poi c’è il momento del crollo di Federico, quello in cui i medici gli dicono che è andata bene, che non ci sono possibilità che il tumore possa ripresentarsi.

Fedez in ospedale: non tutti condividono

La decisione quindi di mostrare i momenti di fragilità di Federico, di Chiara, dei genitori di Fedez che in lacrime ricordano quei momenti, non è piaciuta a tutti. Molti non hanno compreso la necessità di mostrare Federico subito prima dell’operazione, subito dopo. E’ una scelta di narrazione e loro hanno deciso di voler condividere questa parte della loro vita. Come del resto Federico aveva sempre fatto, annunciando pubblicamente della sua malattia.

Ed era altrettanto chiaro, che le scelte di questa seconda stagione di The Ferragnez, avrebbero diviso. Si può apprezzare chi si mostra, anche nei momento di maggiore fragilità o pensare che questi momenti, sarebbero dovuti restare privati. La cosa importante è che si può commentare ed esprimere una opinione o un parere, senza però offendere e senza superare i limiti.