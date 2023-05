Giorgia Soleri triste sui social travolta dall’ennesima bufera: “Vuoi vedere la mia faccia dopo aver spalato il fango?”

Ennesima bufera social contro Giorgia Soleri: ecco che cosa sta succedendo

E’ proprio vero che ad alcune influencer non si perdona nulla, ma proprio nulla. Ed è successo ancora una volta a Giorgia Soleri. Che cosa ha fatto in questa occasione la scrittrice di poesie? Ieri si era sfogata sui social postando alcune foto che la ritraevano particolarmente triste per via di un errore commesso, con l’acquisto di alcuni biglietti aerei per un viaggio. Come spesso fa, Giorgia Soleri ha deciso di condividere le sue emozioni con i follower. Alcuni di loro sono stati decisamente carini, altri un po’ meno.

Ma perchè questa volta, dopo la bufera relativa al suo viaggio a Ibiza e a tutto il caos che ne è derivato, la Soleri è finita di nuovo al centro di una forte polemica? Per una piccola lamentela condivisa con i suoi follower. Follower che va detto, non sempre possono essere accontentati: se ti mostri sempre con il sorriso non vai bene, se parli di problemi di salute non va bene, se non lo fai vuol dire che non sei malata come dici…Insomma le polemiche sono all’ordine del giorno…

Dura la vita degli influencer…

Le parole di Giorgia Soleri sui social

Queste le parole che hanno innescato l’ennesima polemica social:

la faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aereoporto di andata con quello di arrivo e viceversa e poi è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza.voi tutto bene?

Quindi la delusione per aver sprecato dei soldi, e la delusione per non poter avere un rimborso.

Il commenti contro lo sfogo di Giorgia Soleri

Tra i commenti con più like il seguente:

Se vuoi ti faccio vedere la mia faccia dopo avere spalato fango , lavato e fatto il mondo per la mia terra tutta fango ne acqua…vuoi???

E poi:

Se vuoi ti faccio vedere le facce dei bambini ricoverati nei reparti di oncologia pediatrica…!! Vuoi?Ma che paragone è, esattamente ?!Boh certe volte resto sconvolta

C’è anche chi invita tutti alla calma:

È giusto tu sia arrabbiata per quello che é successo nell’Emilia, ma prendertela con una ragazza che non c’entra niente non ha alcun tipo di giustificazione.

E poi ovviamente ci sono i commenti imbarazzanti di chi ricorda a Giorgia Soleri che ha un fidanzato ricco che le può dare i soldi e che le può pagare di nuovo questi biglietti, come se una ragazza non potesse essere infastidita dall’aver sprecato il suo denaro commettendo una svista.