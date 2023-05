Selvaggia Lucarelli e l’atto politico di Giorgia Soleri in vacanza a Ibiza: “Ridicola”

Nel suo podcast Selvaggia Lucarelli parla di Giorgia Soleri e dell'ormai famosissimo post sulla sua vacanza a Ibiza

E’ arrivato anche il commento di Selvaggia Lucarelli a quella che è stata una delle questioni più discusse sui social, nella settimana: le vacanze a Ibiza di Giorgia Soleri. E non per il fatto che la scrittrice sia andata in vacanza ma per le parole che ha deciso di postare sui social, a corredo dei suoi scatti al mare. Una questione che divide l’Italia intera, tanto che Selvaggia Lucarelli ha dedicato una delle puntate del suo podcast, il Sottosopra, proprio al tema. Era era facile pensare che la Lucarelli non avrebbe preso le difese di Giorgia Soleri. Non che ci sia da difendere o da attaccare ma questa volta, è sotto gli occhi di tutti che il post di Giorgia Soleri sulla sua vacanza a Ibiza come atto politico, sia stato parecchio imbarazzante. Per le parole scelte, per le cose scritte. Per il senso che questo suo messaggio, stavolta, non ha avuto. Basterebbe del resto leggere tutti i commenti sotto la foto per rendersi conto che anche le stesse persone che la seguono, questa volta, hanno preso le distanze dalle parole della Soleri. Per Selvaggia Lucarelli, non ci sono dubbi. Una parola basta per descrivere tutto quello che è successo: “Ridicola”.

Il post di Giorgia Soleri sui social

Ecco cosa aveva scritto la Soleri su instagram:

In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano. Mi porto a casa questo, dai giorni passati a Ibiza, grazie a @cibosupersonico, @lapelvica e tutte le incredibili donne che mi hanno accompagnata. Ma anche molto altro: comunitá, amore, condivisione, rispetto, cura, compassione. Spero di saper far tesoro di questa esperienza così potente e intensa e di poterla metabolizzare, elaborare, interiorizzare e riversare nel mondo a mia volta.Abbiamo un disperato bisogno di bellezza (nella sua accezione più ampia) e del tempo per imparare nuovamente a coglierla e coltivarla.

I commenti al post di Giorgia Soleri

Per farvi capire il perchè di questo interessamento da parte di tutti, vi facciamo leggere solo alcuni dei commenti che sono stati pubblicati sotto il post di Giorgia, ricordiamo, come ha fatto la Lucarelli nel suo podcast, che in ogni caso, le offese e gli insulti restano comunque intollerabili.

un follower le ha scritto: “Credo tu abbia bisogno di ripassare il significato dell’espressione “tone deaf”.

Se non ti accorgi che far passare un costoso viaggio ad Ibiza come un atto politico è una paraculata che fa incazzare pure chi ti segue allora c’è proprio un problema di fondo di percezione della realtà.

Il viaggio ad ibiza te lo puoi godere anche senza questa pulsione di dover condividere un messaggio offensivo per chi si fa il culo a strisce e a Ibiza probabilmente non si potrà mai permettere di andarci.

Spero che le tue agenzie e consulenti sappiano consigliarti meglio più avanti sul tipo di messaggi che vuoi rendere pubblici. In tre parole “anche meno, dai”.

E un’altra: “È da ieri che torno a leggere sto post e mi incazzo e penso a quanto questo tipo di ‘attivismo’ egoriferito e ben inserito e pascente nel sistema che dice di voler combattere svilisca e ridicolizzi 100 anni di lotta reale“. E ancora: “Quando il riposo è atto politico si chiama Sciopero e di solito non te lo pagano“. E poi: “Non so se la stronzata più grossa è far passare una vacanza a Ibiza (con sponsor?) come atto politico o parlare di corpi non conformi quando sei perfettamente nello standard e lo sai“. Per chi volesse leggere altro, il post è ancora sulla pagina instagram di Giorgia Soleri che questa volta, a differenza di quanto aveva fatto in passato, non si è fatta turbare dalle critiche e non ha chiuso il suo profilo.

Le parole di Selvaggia Lucarelli nel podcast

La Lucarelli ha deciso di citare proprio uno dei tanti commenti, un commento che faceva notare che questo post era del tutto fuori luogo. “La retorica da attivismo social sta rompendo il caz** a tutti” si dice nel commento. “Credo che Giorgia Soleri si prenda molto sul serio e la cosa va bene, ma penso che non abbia capito che la serietà dei temi di cui vuole occuparsi, richieda uno studio e una formazione culturale che non è questa retorica social” ha detto la Lucarelli nel suo podcast. Non basta leggere delle slide su instagram, ha fatto notare la scrittrice, per essere femministe e attiviste. “Cara Giorgia riposati si, ma soprattutto dalla tua retorica” ha concluso la Lucarelli nel podcast che potrete ascoltare su Spotify.