Babywearing, Aurora Ramazzotti lo usa per suo figlio e lo consiglia a tutte le mamme

Aurora Ramazzotti per suo figlio usa il babywearing e così può fare tutto

Dal fare la spesa alla necessità di truccarsi e fare tante altre cose Aurora Ramazzotti non ha dubbi che grazie al babywearing può fare quasi tutto. E’ mamma da poco Aurora Ramazzotti, anche se il suo Cesare pesa già cinque chili e mezzo e tenerlo in braccio tutto il tempo inizia a diventare faticoso.

A lei in gravidanza hanno regalato il babywearing, la fascia portabebè, quello che ti consente in pratica di “indossare il bambino; perché letteralmente il termine inglese significa proprio questo. Aurora Ramazzotti lo consiglia a tutte le mamme e lo consiglia anche a chi deve fare un regalo a una donna in dolce attesa.

Che cos’è il babywearing

Non è una pratica moderna ma da un po’ di tempo la stanno riscoprendo tanti genitori. Il babywearing permette di dare protezione, contenimento e sicurezza al neonato creando per lui un ambiente simile a quello in cui è stato prima della nascita. Il bambino si avvolge al corpo della mamma.

Ci sono le fasce, adatte per i piccolissimi, e i marsupi. Nessuna tendenza da fashion blogger ma è una pratica antichissima che conosce tutto il mondo e che ricorda soprattutto le donne in Asia, india e Africa che avevano la necessità di accudire il bambino mentre svolgevano attività necessarie per vivere.

Il bebè è abbracciato alla mamma, sente il suo respiro, il suo battito cardiaco, rumori a lui familiari, l’odore che a lui piace tanto.

Al figlio di Aurora Ramazzotti il babywearing non piaceva

Aurora Ramazzotti usa il babywearing

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker confessa che al suo bambino all’inizio il babywearing non piaceva. Appena lo metteva iniziava a piangere ma lei ha insistito e adesso Cesare è sereno, appena lo usa lui si addormenta subito addosso alla sua mamma

Aurora Ramazzotti sui social racconta la sua vita da mamma

Durante la gravidanza e subito dopo la nascita di Cesare Augusto si è allontanata un po’ dai social spiegando che aveva bisogno di tempo per capire cosa stava accadendo nella sua vita. Ma appena si è ripresa dal parto Aurora Ramazzotti è tornata l’influencer di sempre e adesso parla anche alle mamme, il suo mondo è cambiato.

Mostra quanto è difficile staccarsi da suo figlio ma che può anche contare sull’aiuto di nonna Michelle Hunziker e magari godersi un bel concerto in piazza duomo a Milano con Sara Daniele e Goffredo Cerza.

Si divide tra i consigli di una giovanissima mamma agli shooting, il ritorno al lavoro, all’attività fisica che avverte necessaria ma che adesso è un po’ più difficile. E’ tornata a parlare dei problemi di pelle, del viso che ha di nuovo i segni dell’acne, mentre in gravidanza la pelle appariva perfetta.