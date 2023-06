Paolo Noise: “Ho posticipato il ricovero di 3 settimane” e spiega perchè

Paolo Noise deve ricoverarsi ma ha preferito aspettare la fine dell'Isola dei famosi 2023 ecco perchè

Questa sera forse, Ilary Blasi avrà modo di intervistare Paolo Noise, uno dei protagonisti dell’Isola dei famosi 2023 nonostante il ritiro, e spiegare meglio insieme a lui quello che è successo in Honduras. Abbiamo ben compreso che lo speaker radiofonico ha dei problemi di salute molto importanti, e che per questo motivo ha dovuto abbandonare il reality di Canale 5.

Quello che non abbiamo ben compreso, è che cosa abbia Paolo Noise. Lo speaker infatti, non ha voluto entrare nel merito, anche se ha fatto capire che si tratta di qualcosa di grave, che richiederà anche in ricovero in ospedale e delle cure. E proprio del ricovero oggi Paolo, ha parlato sempre sui social, spiegando che questa sera lo rivedremo in tv.

Ha infatti deciso di prendersi del tempo e aspettare la fine del reality prima di sottoporsi a tutti gli accertamenti medici. E quindi stasera, Noise, avrà modo di salutare Marco Mazzoli ma magari anche di spiegare al pubblico, tutto quello che è successo in Honduras.

Paolo Noise problemi di salute all’Isola dei famosi 2023-Ultimenotizieflash.com

Paolo Noise ricovero posticipato: ecco che cosa sta succedendo

Con una foto che lo mostra mentre corre in un parco, Paolo Noise ha dato le ultime notizie sulle sue condizioni di salute e ha spiegato a chi lo segue:

Oggi si rientra nella battaglia, ho deciso di spostare di almeno tre settimane il ricovero per i controlli in Italia e tornare a lottare fianco a fianco con i miei colleghi dello Zoo di 105. Non lo faccio per la gloria o perché sono irresponsabile, ma perché sento istintivamente che sia la cosa più giusta, sia nei confronti di Marco [Mazzoli, ndr] che sta a 9.000 km in mezzo alla sabbia a patire, sia nei confronti di Fabio Alisei e tutto il gruppo che per più di un mese si è sobbarcato un lavoro immane per portare avanti la baracca.

E ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute:

Mi sento più forte e in forma che mai, sono sereno mentalmente e ben accudito dai miei cari. E poi c’è un detto che recita “chi si astiene dalla lotta è n’gran figlio de na…

Non ci resta dunque che attendere la puntata dell’Isola dei famosi 2023 in onda stasera su Canale 5 per comprendere magari che cosa è successo realmente a Paolo Noise. In ogni caso, noi gli facciamo un grande in bocca al lupo.