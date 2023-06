Paolo Noise si sfoga sui social dopo l’Isola: “Un singolo giorno ti cambia la vita”

Si sfoga sui social Paolo Noise dopo quello che è successo all'Isola dei famosi 2023

Non vuole entrare nei dettagli Paolo Noise ma dalle sue parole, e anche dall’ultimo sfogo sui social, ben si capisce che sull’Isola dei famosi è successo qualcosa di molto forte. Ha spiegato in parte, di esser stato molto male senza però mai approfondire, senza dire molto sulle sue attuali condizioni di salute. E non lo ha fatto neppure nell’ultimo sfogo sui social, oggi che è in Italia, dove sta per iniziare il suo percorso di cure.

Le parole di Paolo Noise sui social

Ecco che cosa ha scritto pochi minuti fa l’ex concorrente dell’Isola dei famosi 2023 sui social:

Si cambia, si muta, ci si trasforma dentro e fuori… spesso sono reazioni ad eventi traumatici, ancor più spesso per necessità ma sempre per l’andare del tempo che inesorabilmente ci muta. In un mese e mezzo sono successe moltissime cose, forse troppe per chi non ci è abituato, e i segni li porto dentro e fuori. Ha ragione chi scrive che non siamo andati in guerra e che è solo un programma tv, ma non ha ragione a pensare che anche un solo giorno possa cambiarti la vita.

E ancora:

A volte un solo attimo può cambiare per sempre la direzione del tuo percorso. La mia scelta di non entrare nel dettaglio del mio stato di salute o nei dettagli più intimi della mia fragilità, credo che sia il gesto più giusto per un uomo di spettacolo. Non accetterò mai la compassione di nessuno e nemmeno ne sentirò mai il bisogno.

Sempre sui social ha scritto:

C’è chi sta affrontando di peggio nella vita e di certo non sfrutterò mai una caduta per fare spettacolo e fare hipe dietro la mia carriera, che spero fino ad oggi, abbia ben altro per rendere fiero chi mi ama. Ci tenevo a fare questo post, per mettere a tacere una volta per tutte, tutti coloro che pensano che mi sia tirato indietro o abbia mollato, solo perché ho avuto l’eleganza di non fare la vittima ma abbia proseguito con il sorriso a fare ciò che mi viene meglio, ovvero donare allegria in ogni forma di espressione che conosca.

E poi ha concluso: