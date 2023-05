Paolo Noise il drammatico racconto: “Trasportato d’urgenza in terapia intensiva”

Paolo Noise ha raccontato tutto quello che gli è successo in Honduras: se l'è vista brutta, molto brutta e ancora non è finita

Lo aveva detto la moglie di Paolo Noise che quello che era successo all’Isola dei famosi 2023, no era qualcosa di “leggero” e non era legato a problemi di mal di pancia o cose simili. E infatti oggi, è stato lo stesso Paolo Noise a raccontare, parte di quello che è successo in Honduras. L’ex concorrente, dopo il ritiro per problemi di salute da “L’Isola dei Famosi”, è tornato a parlare a “Lo Zoo di 105″ e ha dato qualche dettaglio in più in merito a quanto accaduto.

L’ex naufrago non è ancora in Italia; si è collegato da Miami con il programma che conduce insieme all’amico e compagno Marco Mazzoli (ancora in Honduras), per raccontare la sua esperienza nel reality di Canale 5. “Ho avuto un picco pressorio importante (pressione alta, ndr). Ho avuto due stabilizzazioni da medici diversi. In quaranta minuti ho preso due elicotteri, me la sono vista brutta”.

Insomma, proprio come aveva detto la moglie di Paolo Noise, non era una sciocchezza, un semplice malore. Ma una cosa molto seria che ha quindi costretto lo speaker a lasciare il reality di Canale 5.

Paolo Noise malore Isola dei famosi 2023-Ultimenotizieflash.com

“Per i primi quindici giorni posso fare solo piccoli spostamenti – ha spiegato -, ho fatto due ore dall’Honduras a Miami, poi andrò a New York. Mi dovrò fermare lì due giorni prima di ripartire per l’Italia, devo stare più calmo”. Per il momento quindi, nessun rientro in Italia.

Il racconto di Paolo Noise in radio

Ha deciso quindi di raccontare, nel dettaglio, quanto successo, anche se al momento non è chiaro se il malore sia stato innescato dal poco cibo, dalla vita diversa o se Noise, ha scoperto di avere qualcosa di grave, in seguito agli accertamenti. Possiamo però dirvi quello che Paolo Noise ha raccontato oggi in radio. Ha detto:

Mi ha fermato Dio. Ora prenderò un farmaco che dovrò prendere per tutta la vita, e non potrò più bere. Il medico non mi ha dato più l’agibilità per continuare. Ringrazio l’equipe medica di salvataggio, gli elicotteristi, la gente con gli scafi, anche gli honduregni che vivono lì e vivono di pescato. Sono stati tutti quanti eccezionali, di una comprensione umana.

Noise deve tutto ai medici che lo hanno salvato e infatti li aveva già ringraziati con un lungo discorso in diretta nella puntata dell’Isola dei famosi 2023 con Ilary Blasi.

Noise ha poi continuato:

In breve ho avuto un picco pressorio molto importante – 160 su 110 – dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato. Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico, sono venuti immediatamente a prendermi, è stata una roba molto pesante anche per Marco che si è spaventato e preoccupato tantissimo. Mi hanno stabilizzato, poi è arrivato l’elicottero di notte, con la pioggia, mi ha portato prima in un centro medico, poi ancora in ospedale in terapia intensiva. In quaranta minuti ho preso due elicotteri, mi hanno fatto due stabilizzazioni due medici diversi. Appena arrivo a Milano dovrò fare un tagliando che è già stato prenotato

L’addio tra Paolo Noise e Marco Mazzoli all’isola-Ultimenotizieflash.com

Insomma anche Paolo Noise, è stato molto male all’Isola, come era successo anche a Simone, il fidanzato di Cecchi Paone. Anche il giovane concorrente, aveva dovuto lasciare l’Honduras a causa di problemi di salute. E al suo ritorno in Italia Cecchi Paone aveva rivelato che il suo fidanzato era stato in semi terapia intensiva.

E’ evidente che questa edizione dell’Isola dei famosi stia mettendo a dura prova tutti i concorrenti, mai come in questa edizione c’era stato un numero così alto di ritiri. E manca ancora diverso tempo prima della finale, cosa dobbiamo aspettarci?