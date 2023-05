L’Isola dei Famosi 2023: anche Paolo Noise abbandona per problemi di salute, il suo discorso

Paolo Noise è il sesto concorrente a lasciare L'Isola dei Famosi 2023 per problemi di salute: ecco cos'ha spiegato

La sciagura continua a manifestarsi sull’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Questa edizione 2023 condotta da Ilary Blasi si sta rivelando una maratone di concorrenti ritirati per problemi di salute o accertamenti medici impellenti. La prima a dover lasciare d’urgenza il programma è stata la modella Claudia Motta a seguito di una brutta scivolata sugli scogli. Poi ha dovuto abbandonare anche Marco Predolin, in seguito la coppia Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, senza dimenticare Fiore Argento, che ha lasciato per ultima ammettendo di avere problemi ad un piede. E questa sera, sesta puntata, sesto ritiro.

A dover lasciare stavolta è stato Paolo Noise: uno dei favoriti alla vittoria de L’Isola dei Famosi 2023, perennemente al centro delle puntate del reality show Mediaset grazie ai divertenti siparietti con il suo collega e amico Marco Mazzoli. Differentemente agli altri naufraghi, a Paolo Noise è stato concesso di salutare il pubblico da casa con uno spazio a lui dedicato nel corso della diretta del 22 maggio 2023.

L’Isola dei Famosi 2023: Paolo Noise abbandona per problemi di salute

Queste, in breve, le dichiarazioni rilasciate da Paolo Noise prima di congedarsi da L’Isola dei Famosi 2023: “Adesso sto bene. Ma non ho dormito tutta la notte e credo che lascerò parlare il cuore. Scusate se faccio fatica a esprimermi. Da casa quello che si vede è solo un quadrato: dietro c’è un brulicante mondo di invisibili, sono un mondo meraviglioso e voglio ringraziarli perché son riusciti a darmi in questo mese tantissimo pur nel loro silenzio. Soprattutto quando è successo quello che è successo, e non voglio entrare nel dettaglio, hanno dimostrato una grande umanità e un grande affetto. È stata una delle cose più belle che mi siano accadute. Questo preambolo serve a dirvi che c’è stata una persona che mi ha aiutato a rialzarmi dopo una brusca caduta, io ci tenevo a vincerla questa esperienza, perché avrebbe vinto Paolo e non Paolo Noise, ma purtroppo questa persona mi ha teso la mano per rialzarmi ma non per proseguire il percorso sull’Isola”. Ovviamente Noise fa riferimento al medico della produzione che gli ha caldamente consigliato di ritirarsi dalla gara e di tornare in Italia.

Prima di lasciare la Palapa, Ilary Blasi gli ha voluto fare una sorpresa: fargli incontrare il suo amico Marco Mazzolini per potersi godere insieme della visione di un filmato celebrativo delle loro scorribande a Playa Tosta. Un omaggio che ha commosso entrambi.

Dopo ben sei ritiri in sei puntate, L’Isola dei Famosi 2023 rischia di passare alla storia come l’edizione col maggior numero di infortuni di sempre.