La moglie di Paolo Noise preoccupatissima: “Una cosa molto grave”

Tutta la verità sul ritiro di Paolo Noise all'Isola dei famosi 2023: parla sua moglie

Dalle parole di Paolo Noise in diretta all’Isola dei famosi 2023 ieri sera, si è capito che la sua situazione di salute non è per nulla sotto controllo. E a spiegarlo è stata anche sua moglie che ieri sera, in diretta sui social, ha commentato insieme ai tanti fan dispiaciuti per il ritiro di Paolo, quanto sta succedendo. Paolo Noise ha cercato di sdrammatizzare ma dal discorso fatto ieri in Honduras, ben si capiva che la situazione non era delle più rosee.

E a spiegare che Paolo deve tornare il prima possibile in Italia, è stata appunto Stefania, che solo pochi giorni fa lo aveva lasciato in Honduras, dopo la bella sorpresa fatta. in queste ore invece la Caroli è in Messico, dove sta aspettando Paolo per tornare insieme a lui in Italia.

Va detto che in questa edizione dell’Isola dei famosi 2023 sta succedendo davvero di tutti e i ritiri sono tantissimi, forse mai come quest’anno i concorrenti sono stati costretti, per svariati motivi a lasciare il reality di Canale 5.

Qui il nostro approfondimento

Ma torniamo alle parole della moglie di Paolo Noise che in diretta sui social, ha cercato di spiegare che cosa sta accadendo e che cosa è successo a suo marito, avendo evidentemente, avuto modo di parlare con lui.

L’abbraccio tra Paolo Noise e sua moglie all’Isola

La moglie di Paolo Noise spiega che cosa è successo sull’Isola

In una storia Facebook, Stefania Caroli ha parlato del ritiro di Paolo Noise dall’Isola dei Famosi per problemi di salute. La donna si trova ora in Messico e fa sapere di essersi preoccupata molto per le condizioni del marito, sottolineando che si è trattato di qualcosa di grave che necessita di ulteriori accertamenti. Ecco quelle che sono state le parole di Stefania, visibilmente preoccupata per quello che sta succedendo ed è successo a suo marito:

Mi trovo in Messico e non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo. Non è stato squaraus ma è stata una cosa molto grave, non importa se adesso sta bene. Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena torneremo in Italia. Per me lui ha vinto comunque perché è il mio eroe”.

La moglie del protagonista dello Zoo di 105, ha poi anche aggiunto che dal suo punto di vista, Noise è dispiaciuto di dover lasciare l’Isola perché, nonostante all’inizio volesse andare subito via, ora aveva come obbiettivo la vittoria:

L’importante adesso è che Paolo stia bene e torni a casa da me. È dispiaciutissimo, dopo ave rotto tanto i cog***ni che se ne voleva tornare a casa, questa Isola lui la voleva vincere.

Il pubblico adesso spera che Paolo si rimetta e che non ci sia nulla di grave. Lo aspettano tutti nelle puntate in diretta dell’Isola dei famosi 2023 e noi gli facciamo i nostri auguri per una pronta guarigione.