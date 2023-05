Moria all’Isola 2023: perchè tutti questi ritiri? Il pubblico sa davvero quello che succede in Honduras?

Perchè ci sono così tanti ritiri dallì'Isola dei famosi 2023? Che cosa sta succedendo, c'è qualcosa che non ci dicono?

E’ record di concorrenti che hanno dovuto lasciare l’Isola dei famosi 2023. L’ultimo in ordine di tempo è stato Paolo Noise a soli 7 giorni dall’altro addio, quello di Fiore Argento. Il pubblico non riesce a capire come sia possibile che a solo un mese e mezzo dall’inizio del reality di Canale 5, mezzo cast si sia già ritirato. Considerato anche il fatto che in passato, c’è stato chi sull’Isola ha dovuto resistere per 99 giorni…Non ci sono più i concorrenti di una volta, non ci sono più i Raz Degan di una volta…

Va detto però, anche in base a quelle che sono le rivelazioni che i naufraghi fanno rientrando in Italia, che noi vediamo davvero pochissimo di quello che accade in Honduras e spesso non abbiamo neppure idea di quello che accade lontano dalle telecamere. Ad esempio Alessandro Cecchi Paone in una intervista di poch giorni fa ha rivelato che Simone è stato malissimo, tanto da finire in semi terapia intensiva.

Quello che emerge dunque, è che Ilary Blasi nelle sue dirette con l’Honduras, riveli ben poco di quello che accade realmente. I naufraghi forse, anche per non far preoccupare i parenti a casa, si mostrano sereni e pronti a rientrare in Italia. Ma anche dalle parole di Paolo Noise ieri sera, si è compreso che la situazione per lui era davvero al limite.

I sospetti del web su tutti questi strani ritiri all’Isola

C’è però anche un alone di sospetto su quello che sta accadendo in questa edizione dell’Isola dei famosi 2023. Molti infatti insinuano che forse, alcuni concorrenti, possano avere delle clausole ben precise nei contratti e che magari sia prevista anche la possibilità di lasciare il gioco quando si è stanchi, quando non si ha più voglia. Nessuna penale da pagare? A quanto pare questa è una tesi che molti spettatori sostengono.

Nel caso di Mazzoli e Noise ad esempio, il pubblico ha notato in più di una occasione che il duo, pensava di fare le valigie e andare via. E infatti ieri sera Mazzoli credeva di dover lasciare l’Isola insieme a Paolo e invece…

Qui le parole di Paolo prima del suo ritiro dall’Isola

Il caso Marco predolin

E poi ci sono anche i concorrenti come Predolin. Marco ha detto più volte che non è stata una sua scelta quella di lasciare l’Isola dei famosi 2023 ma che i medici, fatte le valutazioni del caso, avessero ritenuto che non c’erano più le condizioni per continuare. E’ probabile anche che ci siano dei controlli più stringenti, con esami fatti più spesso e che emergano situazioni al limite anche per questo motivo?