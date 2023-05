La rivelazione shock di Cecchi Paone: “Simone in semi terapia intensiva”

Lascia di stucco la rivelazione di Alessandro Cecchi Paone: Simone Antolini in semi terapia intensiva

A poche ore dalla nuova puntata dell‘Isola dei famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone rivela qualcosa di cui non aveva ancora parlato e lo fa in una intervista a FanPage.it. Racconta di un momento molto difficile per lui e Simone sull’Isola dei famosi e spiega anche perchè ha deciso di lasciare il reality di Canale 5. Non avrebbe voluto farlo, anche perchè ci teneva molto a raccontare qualcosa di diverso.

Cecchi Paone infatti aveva già partecipato all’Isola dei famosi in passato ma questa volta, avrebbe voluto raccontare altro. Avrebbe voluto parlare della sua vita, della sua vita accanto a Simone, di come una coppia gay vive la sua normalità e raccontarlo in tv. Lo spiega nella sua intervista a Fanpage, raccontando anche un altro aspetto di questa avventura.

Non si era infatti capito che il suo fidanzato, Simone Antolini fosse stato molto male all’Isola e le parole di Cecchi Paone adesso, servono per fare chiarezza.

“C’è stato un equivoco che poi è stato chiarito”. Gli accordi, spiega, prevedevano la possibilità di “scoppiare” la coppia, ma la richiesta è sembrata strana a Cecchi Paone, che, dice, è andato lì non per fare un’altra Isola dei Famosi, ma per raccontare la propria quotidianità di coppia gay.

La rivelazione inattesa di Alessandro Cecchi Paone

La scelta di separarsi, legittima ma contraddittoria rispetto alla linea editoriale, è arrivata in un momento terribile. Ci è stata comunicata mentre stavo accanto a Simone in terapia semi intensiva

Non solo quindi le complicate situazioni di salute di Simone, che va ribadito, sta molto bene e lunedì scorso era anche nello studio dell’Isola dei famosi in diretta con Ilary Blasi dove ha parlato della sua piccola Melissa, la figlia che ha avuto quando aveva solo 17 anni.

Cecchi Paone ha poi aggiunto:

Saremmo finiti a doverci votare a vicenda, la contraddizione in termini di tutto quello che era stato deciso e quindi abbiamo deciso di tornare a casa

A distanza, dice, ci sono state delle incomprensioni anche con la produzione, ma ora “è tutto risolto” e anzi, “ringrazio l’Isola, Canale 5 e i medici”. E infatti lunedì scorso ci si aspettava una arringa da parte di Cecchi Paone in diretta, il giornalista aveva anticipato che avrebbe fatto valere le sue ragioni ma poi nulla è accaduto a dimostrazione che non c’è stato nulla da aggiungere a questa storia.