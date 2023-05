Simone Antolini, sua figlia Melissa vede la madre pochi giorni al mese

Simone Antolini, il compagno di Cecchi Paone, racconta tutto sulla madre della figlia e perché Melissa sta con lui

Simone Antolini, il compagno di Alessandro Cecchi Paone, si lascia scoprire un po’ alla volta. Dalla sua uscita dall’Isola dei famosi 2023 alle rivelazioni su sua figlia Melissa. La piccola ad agosto compirà 5 anni, Simone Antolini è diventato papà giovanissimo, era così piccolo, aveva 17 anni. La madre di sua figlia ha pochi mesi più di lui, era già maggiorenne ma è l’ex naufrago che adesso si occupa della piccola Melissa. Spiega tutto in una intervista a Fanpage; aveva già detto che la sua ex era arrivata dalla Romania, che sono stati insieme per un anno e mezzo dopo la nascita della figlia ma svelando la loro storia si intuisce tutta la dolcezza di un ragazzo che ha come primo obiettivo crescere sua figlia, renderla felice sempre, proteggerla. I genitori di Simone Antolini non volevano che lui andasse a convivere con la ragazza appena arrivata in Italia dalla Romania, erano troppo piccoli. Il fidanzato di Cecchi Paone non ha ascoltato alcun consiglio e oggi racconta cosa è accaduto.

Simone Antolini: “Avevo perso la testa per lei

Parlava poco l’italiano, era arrivata nell’azienda di famiglia come aiutante. Simone aveva solo 16 anni, ha iniziato a ristrutturare l’appartamento vicino casa conto il volere della madre e del padre. “Ritenevano fosse presto e volevano che completassi gli studi, ma io mi impuntai tanto da lasciare la scuola e minacciare un processo per l’emancipazione minorile a 16 anni. Avrei potuto farlo perché già lavoravo in azienda”. Guadagnava, Simone era indipendente dal punto di vista economico, il padre lo lasciò fare. “Melissa l’abbiamo voluta”.

Dopo la nascita di Melissa lui ha ripreso gli studi: “La mia ex fu vittima di una depressione post partum. Io lavoravo tutto il giorno, mi ero appena diplomato e lei si ritrovò ad allattarla, fare le notti in bianco e prendersi cura della piccola per un anno e mezzo principalmente da sola. Quando entrambi compimmo 19 anni decidemmo di prendere due strade diverse… non avevamo più niente in comune, a parte la bambina. Io sono riuscito a riprendere in mano la mia vita fin da subito, la mia ex lo sta facendo”.

Per il bene di Melissa si sono accordati senza ricorrere al giudice: “la bambina la tengo io ma non le nego di vedere la madre. Anzi, ci tengo che la veda. L’ha messa al mondo e l’ha seguita fino al primo anno di vita”.

La bambina vive quindi con il papà e con Alessandro che considera non uno zio ma un vero secondo papà. Il desiderio di Simone è che questa possa essere una soluzione permanente. “Per il bene di Melissa, mio e della storia tra me e Alessandro. Credo sia realizzabile. In un mese, Melissa vede la madre per tre o quattro giorni. Fermo e Roma distano solo tre ore. Bisogna capire quanto vuole tenere sua figlia da ora in poi”. Sono in buoni rapporti ma qualche problemino potrebbe esserci.